الحل في النخيل.. فاروق حسني يعلق على أزمة اختيار تماثيل الميادين

(مصراوي):

يحمل فاروق حسني في ذاكرته جزء كبير من تاريخ مصر الطويل؛ نظرًا لتوليه وزارة الثقافة لمدة تجاوزت 23 عامًا، كان خلالها الأكثر إثارة للجدل في تاريخ وزارة الثقافة.

"مصراوي" التقى بالفنان الوزير الأسبق فاروق حسني لاستطلاع رأيه في الكثير من القضايا المطروحة على الساحة، خاصة أزمة تماثيل الميادين التي تنفجر بين الحين والآخر.

حيث أكد فاروق حسني أن المشكلة ليست في التماثيل بقدر ما هي أزمة في الخيال، ومن الممكن أن تضع تمثالاً في مكان ما يسيء إلى الميدان ولا يضيف له، ومن ثم يسيء إلى التمثال نفسه.

وأضاف حسني: الأمر يحتاج إلى شخص يدرك نوع العمارة ونوع التمثال، والفلسفة من وضعه في مكانه، وبما أننا بلد النخيل؛ فإنني أقترح أن نملأ جوانب الميادين بحزم من النخيل، وكأنها تماثيل ربانية عظيمة، وفي بعض الميادين نحتاج إلى أنواع أخرى من النباتات.