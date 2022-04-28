ننشر أسماء من يحق لهم إجراء المقابلة الشفوية من المتقدمين للحصول على تصريح خطيب مكافأة

كتب- محمود مصطفى:

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أسماء من لهم حق دخول المقابلة الشفوية من المتقدمين للحصول على تصريح خطيب مكافأة من خريجي الكليات الشرعية والعربية بالأزهر من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي.

وقال الوزير في تصريحات عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المقابلة ستكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يسمح بالدخول إلا ببطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، مدونًا فيها الحالة الوظيفية، أو إفادة من جهة العمل بطبيعة الوظيفة التي يشغلها المتقدم، وصورة من المؤهل مع الاطلاع على الأصل، على النحو التالي:

أولًا : لجان مسجد النور بالعباسية

يوم السبت الموافق 7 / 5 / 2022م

م - الاســــــــــم - المديـــرية

1. أحمد ممدوح مصطفى صالح - المنيا

2. عبد الرحمن يوسف محمد عبد الله - كفرالشيخ

3. سيد لطفي محمد عبد العليم - المنيا

4. ساهر ثابت محمد عبد السلام - سوهاج

5. علي خيري محمد علي - الإسكندرية

6. ياسين صلاح حماد علي - سوهاج

7. محمد إسماعيل عبد الرحمن - الشرقية

8. مفرح إبراهيم إبراهيم الدابي - كفرالشيخ

9. جمال السيد علي الدين السيد - الدقهلية

10. عاطف أحمد سلمان سلمان - سوهاج

11. محمد محمد حسين القصاص - المنوفية

12. خالد محمد جمعة مصطفى - الدقهلية

13. صديق عبد الفتاح العوضي رخا - الدقهلية

14. علي عبد الرازق محمد محمد مشعل - القاهرة

15. جلال عبد المرضي جلال سلام - المنوفية

16. عبد الغفار محمد محمد الفقي - المنوفية

17. السيد عبد الباسط السيد بكير - الدقهلية

18. أيمن محمد عبد الهادي إمام - الشرقية

19. سعد أحمد سعد سليم - الشرقية

20. جمال يوسف عبد العزيز غانم - كفرالشيخ

21. عمر عبد الحميد سيد أحمد قريطنة - كفرالشيخ

22. السيد باتع زكي أبو طالب - المنوفية

23. عبد السلام مبروك عبد الهادي - المنوفية

24. محمد حسن محمد مصطفى - المنيا

25. عصام السيد سليمان عبد المتعال - الإسماعيلية

26. أسامة عباس محمد عبد الحافظ - البحيرة

27. محمود عواد أحمد محمد - الجيزة

28. محمد مصطفى محمد مصبح - سوهاج

29. سمير سعيد حسين الحصري - الغربية

30. عبد الرؤوف حسن علي أبو ضياء - الغربية

31. محمد جمعة عبد الصبور نجيم - المنيا

32. محمد محمد عبد السلام حجازي - البحيرة

33. حسن السيد أحمد إبراهيم - الشرقية

34. سيد عثمان دياب عثمان - الفيوم

35. محمد سيد عبد الغني مسعود - الفيوم

36. محمد حمادة عبد النبي إمام - القليوبية

37. نبيل فؤاد عبد القادر مكاوي - كفرالشيخ

38. سعيد فتحي علي علي - المنوفية

39. سمير عبد الحليم دسوقي عبدالعال - البحيرة

40. فتحي طلبه محمود عبدلجواد - بني سويف

41. حازم عارف سليم حسن – سوهاج

يوم الأحد الموافق 8 / 5 / 2022م

م - الاســــــــــم - المديـــرية

1. ممدوح أحمد عبد العال إسماعيل - سوهاج

2. حمادة صلاح عبد المعطي سلام - الغربية

3. شعبان سيد حسين مطاوع - الفيوم

4. سامح خالد علي محمود - القليوبية

5. محمد عبد العظيم صالح عبد الحفيظ - القليوبية

6. محمود عبد العزيز عبد العزيز منصور - الشرقية

7. أيمن السيد محمد صالح - الغربية

8. ياسر المعداوي عبد الله حماد - الغربية

9. طه محمود جمعة عبد الهادي - الفيوم

10. يوسف محمد يوسف قرطام - الإسكندرية

11. عمرو محمد عبد الخالق محمد - البحيرة

12. محمود سيد أحمد عيسى - بني سويف

13. حسني صابر عبد الواحد عويضة - الجيزة

14. علاء خلف حسن أحمد - الجيزة

15. إبراهيم العدل إبراهيم العدل - الدقهلية

16. محمود أحمد محمد بخيت - سوهاج

17. محمود خميس رمضان الشعبوني - سوهاج

18. أحمد محمد أحمد فراج - الشرقية

19. شريف محمود محمد الشاذلي - الغربية

20. أحمد قطب محمود السيد - الفيوم

21. سليمان علي سليمان محمد - الفيوم

22. محمد السيد عثمان حسن سليمان - كفر الشيخ

23. أحمد صبري أحمد بديوي أبو زيد - البحيرة

24. زكريا مهدي محمد محمد الكومي - البحيرة

25. أحمد سليمان سعيد سليمان - الجيزة

26. عليوة محمد أحمد حسن - سوهاج

27. إسماعيل زكريا العيسوي دياب - الغربية

28. حسن يوسف عبد العليم أبو علي - الغربية

29. عادل أحمد محمد زعير - الغربية

30. عبد المقصود السيد عبد المقصود شيحة - الغربية

31. عبد المولى أحمد عبد المولى أحمد - الغربية

32. أحمد محمد محمود حسن - القاهرة

33. عزمي عبد الوكيل عبد الوكيل علي القط - القاهرة

34. محمود عبد الرحمن محمد حجازي - القليوبية

35. أحمد أبو الحمد عبد الراضي جبر - قنا

36. محمد عبد العاطي عبد الحميد قنديل - كفر الشيخ

37. حسن عبد الباسط عبد النبي حسين - الجيزة

38. عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد - الجيزة

39. محمد علي جمعة أحمد - الشرقية

40. صلاح محمد عثمان محمد - القاهرة

41. محمد صلاح طلبة علي - القليوبية

يوم الاثنين الموافق 9 / 5 / 2022م

م - الاســــــــــم - المديـــرية

1. كامل إبراهيم كامل نوفل - كفر الشيخ

2. مصطفى مهران مصطفى نصار - كفر الشيخ

3. أحمد ماهر أحمد محمد - البحيرة

4. عيد قرني سعد أحمد - بني سويف

5. أحمد فارس عمر إمام - الجيزة

6. أحمد محمد محمود عمر - الجيزة

7. محمد شحته سليمان سليمان - الشرقية

8. حمزة حسن عمر عطية - الغربية

9. عبد الفتاح محمد أبو رية السعدي شكر - الغربية

10. ياسر صالح السيد فاخر - الغربية

11. رمضان عبد الرحمن إبراهيم - الفيوم

12. أحمد طايع أبو سيد أحمد - المنوفية

13. برهام عبد العزيز عمر علي - المنيا

14. محمد فتحي ربيع الحنبوشي - البحيرة

15. طه سند علي محمد - بني سويف

16. علي محمد حاج نور خليفة - الجيزة

17. السيد أحمد إسماعيل علي - الدقهلية

18. عبد الناصر محمد حسن - سوهاج

19. عبد السلام عبد المولى محمد - الشرقية

20. علي محمد علي محمود - الشرقية

21. أحمد عبد الرحمن إبراهيم الشافعي شاهين - الغربية

22. أحمد محمد شعبان داود - الغربية

23. سليمان عبد الجليل أحمد حسن حجازي - الغربية

24. قرني قطب محمد الصايم - الفيوم

25. محمد معوض محمد عطا - القليوبية

26. حسان محمود أحمد محمود - قنا

27. إبراهيم محمد صبري إسماعيل - المنوفية

28. جمال محمد سيد يوسف - أسيوط

29. مصطفى أحمد دياب أحمد عمر - أسيوط

30. أيمن محمد عبد المنعم محمد - الجيزة

31. حسن عبد الفتاح النادي محمد - الدقهلية

32. عادل العرباوي عبد العزيز محمود - الدقهلية

33. علي بطيخ سالم أحمد - سوهاج

34. نجدي مهران نجدي مهران - سوهاج

35. وليد محمد فهمي السيد حسين - سوهاج

36. محمد مجدي عبد المعطي المهدي - الشرقية

37. مصطفى عبد الرحمن محمد سالم - الشرقية

38. نبيل عبد الله عطية مصطفى - الغربية

39. أحمد حسين محمد أحمد - الفيوم

40. علي محمود أحمد محمد - القاهرة

41. علي حمزة علي محمد أبو الجدايل - كفر الشيخ

يوم الثلاثاء الموافق 10 / 5 / 2022م

م - الاســــــــــم - المديـــرية

1. محمد شاهين أحمد محمد صقر - كفر الشيخ

2. علي عبد الله علي عبد العاطي - مطروح

3. علاء عصام عبد الوهاب سيد - المنيا

4. ممدوح جاد الله محمد حسين - أسيوط

5. الحسن عبد الكريم محمد محمد - الأقصر

6. حجاج صبحي محمد علي الفيل - الجيزة

7. سليمان الشحات محمد سلامة - الدقهلية

8. أحمد سعيد عبد الهادي - الشرقية

9. القطب متولي أحمد القطب - الشرقية

10. محمد سيد فرج بخيت - القاهرة

11. وليد السيد محمد عمر - القليوبية

12. رحومة ثابت كريم عبد الرازق - مطروح

13. إبراهيم عبد الوهاب كيلاني عبد الوهاب - المنيا

14. أشرف أحمد عبد الموجود عبد الهادي - المنيا

15. أحمد سليم العزب عبد الله - الإسكندرية

16. إبراهيم عبد الكريم أحمد عبد العزيز - الأقصر

17. محمد سعد السيد صقر - البحيرة

18. حمادة عبد السميع أحمد عبد العزيز - بني سويف

19. يحيى سيد محمود أحمد - بني سويف

20. أحمد جاب الله سيد جودة - الجيزة

21. أحمد عبد الهادي عبد العظيم - الشرقية

22. عرفات عبد الفتاح السيد محمد - الشرقية

23. السعيد عباس السعيد شحاتة الهمشري - الغربية

24. عبد الحليم محمود عبد الحليم عبده - القاهرة

25. عمر حسن عشماوي عشماوي - القاهرة

26. إسلام سامي عبد المقصود عبد المعطي - القليوبية

27. عمر محمد عبد الخالق أبو العلا - القليوبية

28. طلعت محمد عمر أحمد - قنا

29. محمود عبد الرازق جمعة أحمد - قنا

30. إبراهيم غازي إبراهيم غازي - كفر الشيخ

31. محمد حسن محمد العدوي - المنوفية

32. حسني مبارك فؤاد عبد القادر - المنيا

33. عبد الرحمن أبو بكر كامل أبو بكر - المنيا

34. حمادة إسماعيل علي السيد - الإسكندرية

35. علي جمال علي إبراهيم - الإسكندرية

36. علي محمد إبراهيم علي دراز - الإسكندرية

37. عوض منصور عبد الحكيم سفود - البحيرة

38. ماهر منشاوي محمد ريف الله - البحيرة

39. عصام لطفي حمادة محمد - سوهاج

40. محمد عنتر جلال عطية - شمال سيناء

41. عابد محمد محمد إبراهيم الرعويلي – القاهرة

يوم الأربعاء الموافق 11 / 5 / 2022م

م - الاســــــــــم - المديـــرية

1. ياسر حسن محمد مصطفى - القاهرة

2. أحمد عبد الله عبد الرؤف شحاته - كفر الشيخ

3. محمد إبراهيم علي الشبراوي - كفر الشيخ

4. محمد عبد الله حسن عبد الله القن - كفر الشيخ

5. محمد علي محمد شحاتة - كفر الشيخ

6. رضا عبد الله محمد الحداد - المنوفية

7. علاء محمد عبود سليم - المنيا

8. أحمد بدوي عبد الباسط أحمد - بني سويف

9. علي محمد علي محمد - بني سويف

10. كامل محمد كامل رزق - بني سويف

11. أحمد يوسف عبد الجيد يوسف - الجيزة

12. محمود محمد محمد عبد المحسن - الجيزة

13. أحمد طلعت أحمد عبده - الدقهلية

14. هاني حامد عبد العزيز محمد - الدقهلية

15. إبراهيم عزت فتحي السيد - الغربية

16. سامي أحمد عبد الرحمن - الغربية

17. محمد أحمد محمود الحناوي - الغربية

18. محمد عبد العزيز محمد دومة - الغربية

19. محمود حسين عبد الباقي أبو المجد شاهين - الغربية

20. سيد ربيع عبد العزيز جاد - الفيوم

21. عبد العزيز ربيع عبد الله عبدالعزيز - الفيوم

22. محمد محمد علي علي - القليوبية

23. حمدي محمد عثمان علي عثمان - كفر الشيخ

24. خالد أبو بكر مبروك أحمد - المنوفية

25. أحمد فوزي محمد علي - المنيا

26. عبد اللطيف عبد المنعم عبد اللطيف عبد الرحمن - المنيا

27. محمد إبراهيم محمد أبو غرارة - البحيرة

28. أشرف عبد العظيم محمد محمد - بني سويف

29. أحمد سيد مدبولي محمد - الجيزة

30. سلام عبد النبي عبد المقصود - الجيزة

31. السيد أحمد محمد أحمد أبو الخير - الدقهلية

32. عبد الله محمد وهبة دسوقي - دمياط

33. محمود عصام محمود محمد - الشرقية

34. طه عبد الفضيل طه علي - القاهرة

35. محمد موسى حسين علي محمد مرزوق - القاهرة

36. أشرف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن - القليوبية

37. علي حمدي محمد النحاس - كفر الشيخ

38. أحمد محمد محمد المزين - المنوفية

39. عزمي السيد عبد المطلب علي الرشيدي - الإسكندرية

40. أحمد سعد طه رزق - أسيوط

41. أسامة عمر محمود محمد – أسيوط

يوم الخميس الموافق 12 / 5 / 2022م

م - الاســــــــــم - المديـــرية

1. محمود محمد عبد العظيم محمد - أسيوط

2. ابراهيم مبروك ابراهيم الجالي - البحيرة

3. محمود طه محمود عبد السلام - بني سويف

4. حامد جمعة عبد الفتاح محمود - الجيزة

5. عمرو محمد عبده عبد الرحمن - شمال سيناء

6. شعبان إسماعيل حسنين طرطيرة - الغربية

7. عمرو زين العابدين مصطفى أبو الوفا - الغربية

8. عبد الفتاح محمد أحمد مرسي - القليوبية

9. محمود محمد السيد عفيفي - القليوبية

10. محمود إبراهيم محروس هلال - المنوفية

11. مصطفى عبد الجواد توفيق أحمد - الأقصر

12. رأفت على محمد القومة - البحيرة

13. أحمد صلاح أحمد عباس - الجيزة

14. أحمد صبري إبراهيم الباتع - الدقهلية

15. محمد عبد العال عبد المعطي - الشرقية

16. إبراهيم عبد الحميد إبراهيم مبارك - الغربية

17. مصطفى مختار محمد محمود - القليوبية

18. محمد محمد يوسف عمران - كفر الشيخ

19. محمود شوقي عبد اللطيف - المنوفية

20. إسلام رضا حسان عبد الحميد - المنيا

21. إسماعيل إبراهيم أبو الحسن أحمد - الأقصر

22. محمود السيد أحمد محمد علي - الأقصر

23. صلاح جابر محمد غريب - البحيرة

24. عوض عبد الله محمد حسن - البحيرة

25. محمد صلاح عبد الوهاب عبد الغني - بني سويف

26. غمري سمير عبده عمري - الجيزة

27. أحمد السيد عبد العال عطية - السويس

28. صلاح الدين محمود محمد - الشرقية

29. صلاح محمد إبراهيم - الشرقية

30. أحمد هارون سالم محمد - القاهرة

31. شريف سيد عبد الرحمن محمد - القليوبية

32. عبد الله محمد أحمد أحمد العيوطي - القليوبية

33. أحمد حصب الله أحمد عمر - قنا

34. مصطفى الباز محمد عبد الغني - كفر الشيخ

35. أحمد علي محمود علي - أسيوط

36. رمضان أحمد بدوي محمدين - الأقصر

37. أحمد عبد الله أحمد حافظ - الشرقية

38. إسلام جمال محمد حسن - الغربية

39. أحمد محمد عبد العزيز الجوهري - المنوفية

40. جلال محمد الشاذلي عيسى خليفة - المنيا

41. مصطفى محمد راضي توني – المنيا

يوم السبت الموافق 14 / 5 / 2022م

م - الاســــــــــم - المديـــرية

1. رمضان محمد عباس مصطفى - أسيوط

2. عرفة جلال عبد الحميد محمد - بني سويف

3. إبراهيم حسين إبراهيم سليم - الشرقية

4. محمد عبد الرحمن محمد المليجي - الغربية

5. عبد الهادي علي محمود محمد - القاهرة

6. عبد الرحمن علي متولي أحمد - الإسكندرية

7. محمد علي محمد علي حسان - الإسكندرية

8. إبراهيم عبد الراضي عبد الدايم عبد العال - أسوان

9. عبدالله محمد علي محمد - البحيرة

10. محمد رحيم عبد الله أبو حجيل - الجيزة

11. محمود محمد إبراهيم محمد - الجيزة

12. حسني أحمد محمد عبد الدايم - سوهاج

13. نبيل عبد الرؤف السيد أحمد - الشرقية

14. أحمد إسماعيل عبد الحميد إسماعيل - القاهرة

15. كمال محمد كمال أبو سعدة - كفر الشيخ

16. محمد سمير محمد عبد السميع - كفر الشيخ

17. محمد صبحي علي خليفة - كفر الشيخ

18. أحمد محمد عبد الهادي محمد - المنوفية

19. إسلام أحمد عبد النعيم محمد - أسوان

20. حسن أحمد محمد أحمد - الأقصر

21. جمال حسين فولي حسين - بني سويف

22. أسامة رضا مصطفى الطناحي - الدقهلية

23. أحمد علاء محمود إبراهيم - الشرقية

24. مصطفى محمد محمد غريب - القاهرة

25. أحمد حسام عبد الله صالح - المنوفية

26. سعيد محمد عبد الشافي مفتاح - المنيا

27. مصطفى فوزي محمد علي - المنيا

28. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز - الإسكندرية

29. أحمد رضا السيد حسن - الإسماعيلية

30. عبد المنعم حسني زغبي بهلول - أسيوط

31. رمضان عبد المنعم عبدالفتاح إبراهيم - البحيرة

32. سلامة خميس جاد الله ابراهيم - البحيرة

33. أحمد صلاح فهمي محمد - الجيزة

34. عبد الله صبحي محمد علي - الجيزة

35. وائل محمد رفعت إسماعيل شريف - دمياط

36. ناصر عبد الحافظ بهجات عبد الحافظ - سوهاج

37. أحمد محمد حسين دسوقي - الشرقية

38. محمد السيد إسماعيل علي - الشرقية

39. ياسر عرفات يوسف محمد - الشرقية

40. محمد عزام عبد العزيز محمد - القاهرة

41. محمد محمود مرزوق محمد – القليوبية

يوم الأحد الموافق 15 / 5 / 2022م

م - الاســــــــــم - المديـــرية

1. عبد الحميد عبد الحي عبد الحميد الطباخ - كفر الشيخ

2. علي محمد حسن سليم ياسين - كفر الشيخ

3. محمد السيد محمد أبو عيشة - الإسكندرية

4. أحمد عبد العال بدري سليمان - أسوان

5. برسي صلاح محمود برسي - الأقصر

6. رجب صبري عبد النبي صالح - البحيرة

7. عمر محمد عبد العظيم الشرقاوي - البحيرة

8. وليد محمد إبراهيم جودة - بني سويف

9. السيد رمضان محمد متولي - الدقهلية

10. عثمان أبو الحمد عثمان أحمد - سوهاج

11. منصور محمد علي محمد - سوهاج

12. أحمد السيد عبد الرحمن عبد الخالق - الشرقية

13. رضا محمد طلخان الحسانين - الغربية

14. يوسف محمد الرفاعي الطباخ - كفر الشيخ

15. علي صادق عبد العليم عسقلاني - المنيا

16. عبد الله النوبي عبده حسن - الأقصر

17. خالد حلمي علي جمعة - بني سويف

18. أحمد فضل محمد إبراهيم - الجيزة

19. عبد الفتاح محمد عبد الفتاح محمد - الشرقية

20. محمد عبد اللطيف طلبة عطية - الشرقية

21. إسماعيل عثمان محمد كامل - الغربية

22. محمد أحمد عبد المنصف محفوظ - الغربية

23. سعد عبد الوهاب حسن ليلة - الإسكندرية

24. محمد حسن عبد الرحيم سلطان - أسيوط

25. محمد يوسف أحمد عمران - الأقصر

26. علي حسن سليمان محمد - الشرقية

27. حجاج سليم محمد أحمد - قنا

28. محمود مصيلحي محمد إسماعيل - المنوفية

29. أحمد جمعة عبد الرازق محمد - الإسماعيلية

30. جمعة عبد العزيز عبد الله علي - أسوان

31. إسلام محمد حسين علي - أسيوط

32. تهامي محمد محمود حسانين - أسيوط

33. شعبان عبد المولي حسين حبيب - البحيرة

34. محمود محمد عبد الفضيل محمد - بني سويف

35. أحمد محمد محمد قناوي - بورسعيد

36. عبد العاطي رضوان عبد النبي - الجيزة

37. محمد عبد العزيز جلال علي - سوهاج

38. عبد الرحمن سمير عبد الرحمن - الشرقية

39. نشأت عبد الحميد السيد عبد العزيز - الشرقية

40. محمد إسماعيل رزق علي الأسعاد - الغربية

41. رمضان محمود محمد محمد – الفيوم

يوم الاثنين الموافق 16 / 5 / 2022م

م - الاســــــــــم - المديـــرية

1. صبري عبد الهادي عبد الراضي سليمان - قنا

2. محمد محمود محمد رضوان - الإسماعيلية

3. عمرو عبد العظيم أحمد علي - أسيوط

4. حسن عبد المنعم سيد أحمد علي - بني سويف

5. شعبان سيد حسنين عبد العاطي - بني سويف

6. إبراهيم السيد إبراهيم السيد - الشرقية

7. محمد محمد سيد أحمد محمد - الغربية

8. هاني محمد بسيوني مرسي العشماوي - الغربية

9. عبد الغني إبراهيم حامد مسلم - المنوفية

10. عثمان مدكور محمد حجاج - المنيا

11. البدري حسين أحمد حسن - أسوان

12. جابر سعيد أحمد سليمان - أسوان

13. مصطفى عبدالعزيز أحمد حميد - أسوان

14. مصطفى محمد عبد الكريم عبد الرحيم - أسيوط

15. سعد أحمد محمود سعد - الأقصر

16. أحمد رشاد زين العابدين محمد - البحيرة

17. سعيد رجب سعد الدفراوي - البحيرة

18. حسن علي عثمان عمر - بني سويف

19. مجدي عبد الصمد محمد الطيب - سوهاج

20. هشام قطب محمود الجنداوي - الغربية

21. السيد مصطفى محمد النعماني - القاهرة

22. محمد أحمد علي محمود - قنا

23. محمد عمران أبو الوفا عمر - قنا

24. محمد الزناتي مرسي المرشدي - كفر الشيخ

25. فاروق علي علي علي حمودة - الدقهلية

26. عبد الله سليمان عبد الله إمام - الغربية

27. صالح محمد علي يسن - أسوان

28. أحمد عبد اللاه علام سليم - أسيوط

29. أحمد الدسوقي يونس سلاَّم - الأقصر

30. محمد ناجي شوشان قاسم - البحيرة

31. أحمد حلبي بدوي حلمي - الشرقية

32. عبد الجواد أنور عبد الحكيم عبد المحسن - المنيا

33. محمود محمد قطب شتا - الإسكندرية

34. ممدوح محمد دسوقي طه - القليوبية

35. عبد الحميد بريك سعد عبد الرحمن - مطروح

36. خالد محمد زكي محمد - المنيا

37. مصطفى علي علي أبو شوشة - شمال سيناء

38. هارون سالم محمد سالم - القاهرة

ثانيًا: لجنة ديوان عام الوزارة

يوم السبت الموافق 7 / 5 / 2022م

م - الاســــــــــم - المديـــرية

1. خالد محمد فرج ناصف - الدقهلية

2. أحمد سمير فؤاد عطا - الغربية

3. هشام جمال شعبان نصر - القاهرة

4. د / عبد الله محمد شلبي عبد الخالق - القاهرة

5. علاء سعد محمود محمد - كفر الشيخ

6. أحمد الهادي أبو العطا محمد - الجيزة

7. رامي مسعد محمود السيد - الغربية

8. حسن عبد العليم محمد محمود - قنا

9. أيمن محمود سيد أحمد محمد - الشرقية

10. أحمد غانم أحمد علي - كفر الشيخ

11. عبدالناصر سعد محمد رمضان - البحيرة

يوم الأحد الموافق 8 / 5 / 2022م

م - الاســــــــــم - المديـــرية

1. كمال محروس سالم هلال - المنوفية

2. عبداللطيف بدر شحاتة عبد النبي - المنيا

3. عبدالرؤوف سعد الشافعي عمار - الدقهلية

4. مسعد عبد العظيم مأمون عبد الرازق - القليوبية

5. محمد إبراهيم عبد العزيز سيد أحمد - كفر الشيخ

6. مجدي عبد الهادي مهني عزوز - المنيا

7. عاصم أحمد غازي مشعل - الدقهلية

8. محمود عيد سليمان محمد - الفيوم

9. محمد جودة عبد الناصر كريم - أسيوط

10. محمد سعد عبد العزيز عطيه - البحيرة

11. محمد ماهر عبد الحفيظ أبو العلا - بني سويف

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