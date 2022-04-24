طقس الاثنين: حار نهارًا.. تحذير ونصيحة من الأرصاد للمواطنين

(مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين 25 أبريل 2022.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، الاثنين، وحذرت هيئة الأرصاد من تكوّن الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح 4 حتى 8 صباحا تقريبًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونصحت الأرصاد قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة عَلى الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار الاثنين الذي يتزامن مع الإجازة الرسمية ليوم شم النسيم على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر ومناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ومن المتوقع نشاط الرياح على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية طوال أيام الأسبوع.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 31 درجة مئوية خلال ساعات النهار و17 درجة ليلًا، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وتسجل محافظات السواحل 25 درجة نهارًا و15 درجة ليلًا.

وحذرت الأرصاد من الطقس على محافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس شديد الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل محافظات جنوب الصعيد اليوم 37 درجة مئوية خلال ساعات النهار و20 درجة ليلًا.

ويميل الطقس للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات مصر كما يلي:

القاهرة والوجه البحرى 31-17

السواحل الشمالية 25-15

جنوب سيناء 32-22

شمال الصعيد 34-17

جنوب الصعيد 37-20