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المتحدث العسكري: تحقيق الأمن والاستقرار الضمان الوحيد لنجاح التنمية (فيديو)

12:11 ص الأحد 24 أبريل 2022
المتحدث العسكري: تحقيق الأمن والاستقرار الضمان الوحيد لنجاح التنمية (فيديو)

المتحدث العسكري

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(مصراوي):

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن تحقيق الأمن والاستقرار الضمان الوحيد لنجاح مسيرة التنمية.

وأضاف عبدالحافظ في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "تن": "نجاح مسيرة التنمية وتحسين الحالة المعيشية للمواطن ضمان للقضاء على الإرهاب، والوقوات المسلحة تحمل على عاتقها النهوض بوطننا والحفاظ على مصالحه".

وتابع عبدالحافظ: "أتوجه للشعب المصري بخالص التحية والتقدير على مجهوداته، والفترة المقبلة سوف نرى فيها المزيد من النجاحات في كافة ربوع الوطن".

وأكد أن القوات المسلحة تكافح الإرهاب، وهناك استراتيجية متكاملة تشترك فيها كافة مؤسسات الدولة.

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