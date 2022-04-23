البابا تواضروس يوجه رسالة لأقباط المهجر بمناسبة عيد القيامة (فيديو)

كتب - مينا غالي:

أرسل قداسة البابا تواضروس الثاني، الرسالة البابوية لعيد القيامة المجيد ٢٠٢٢، والتي يوجهها سنويًّا لأبنائه في المهجر لتهنئتهم بالعيد وإيصال رسالة روحية لهم.

وتحدث قداسة البابا في رسالته الرعوية عن محطات في خدمة السيد المسيح الجهرية على الأرض مثل المعجزات والتجلي، ومشاهد سبقت القيامة مثل الصليب والقبر، ثم تجليات القيامة في حياتنا.

ونُشِرَت الرسالة مترجمة لـ ٢١ لغة مختلفة لتتناسب مع اتساع البلاد التي تخدم بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية واللغات التي يتحدثها أبناؤها.