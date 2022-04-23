الرئيس السيسي يبعث ببرقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

أ ش أ

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة الى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وجاء في برقية التهنئة: "يطيب لى أن أبعث الى قداستكم وإلى إخواننا الأقباط بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بكل الخير والبركات.

إن تزامن عيد القيامة المجيد مع شهر رمضان المبارك على أرض مصر مهد الرسالات السماوية لهو دعوة إلى التمسك بالقيم الدينية النبيلة التي تدعو إلى قوة التلاحم والترابط وتعزيز روح التضامن والتآلف والتى تتجلى دوما فى ابهى صورها على ارض هذا البلد العظيم على مر التاريخ.

وأغتنم هذه الأيام المباركة التي تتلاقى فيها أصوام وصلوات جموع المصريين (مسلمين وأقباط) كما تتلاقى قلوبهم دائما في إخاء ودعواتهم لله تعالى بالخير والنماء لمصرنا الحبيبة، لكى أدعو الله "سبحانه وتعالى" أن يحفظ مصر وأهلها وأن ينعم عليها بدوام الرفعة والرقي والازدهار، وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز، وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء.. مع أطيب تمنياتي وكل عام وأنتم بخير.

كما أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقيات تهنئة مماثلة إلى أقباط مصر بالخارج نقلتها سفارتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث هنأهم سيادته بالعيد وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد.

​