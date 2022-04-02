الصحة تكشف نموذج الغذاء الصحي في رمضان

هاني يونس ينشر صورًا لمظاهر الاحتفال بشهر رمضان في مدينة بدر

الطقس غدا الأحد: انخفاض حرارة.. وظاهرة تزيد الإحساس بتحسن الجو

كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، عددًا من التوصيات الخاصة بالحفاظ على النموذج الصحي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تكون وجبه السحور عبارة عن قطعة جبن بالزيتون، وشرب مايقرب من 8 أكواب مياه خلال الفترة من المغرب حتى السحور، مؤكدة ضرورة تناول العصائر الطبيعية.

ولفت المنشور، إلى تناول الحلوى بعد 3 ساعات من الإفطار.