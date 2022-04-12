"الرقابة النووية" توقع مذكرة تعاون مع الحماية المدنية بالداخلية لتقديم الدعم الفني

كتب- محمد صلاح:

وقع، اليوم الثلاثاء، الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية، واللواء حازم فاروق عبدالكريم مدير إدارة وقاية المنشآت الصناعية بالإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، والعميد محمد سعيد محمد السيد رئيس قسم فحص آثار ما بعد الانفجار والمفرقعات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية مذكرة تفاهم بشأن تقديم الدعم الفني وتوفير التدريب والتأهيل لضباط وأفراد فرق التدخل على أجهزة الكشف الإشعاعي وصيانة ومعايرة تلك الأجهزة.

بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تتولى هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تدريب وتأهيل ضباط وأفراد فرق التدخل لديهما على استخدام أجهزة الكشف الإشعاعي التي تم توريدها لهم تنفيذا لبنود الخطة المتكاملة لدعم الأمن النووي وكيفية الاستجابة للأحداث ذات الصلة بالأمن النووي وكذلك تقديم الدعم الفني لصيانة ومعايرة تلك الأجهزة إذا اقتضى الأمر.

يأتي ذلك من منطلق أن هيئة الرقابة النووية والاشعاعية هي الجهة الرقابية المنوط بها وفقا لأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الانسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، ولها في تنفيذ مهامها الرقابية كافة الصلاحيات اللازمة بما في ذلك التأكد من كفاءة عمل ضباط وأفراد التدخل والتأكد من استعدادها أثناء مجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية بهدف تقليل حالات التعرض الإشعاعي لأقل حد ممكن.​