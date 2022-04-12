الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني للمصري اليوم للتحقيق

كتب- مينا غالي:

استدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الممثل القانوني لجريدة "المصري اليوم" بسبب نشر إحدى الفتاوى المنسوبة لأحد الشيوخ والتي من شأنها إثارة الفتنة والحض على التمييز بين المواطنين.

جاء ذلك بناء على ما قامت به إدارة الرصد بالمجلس الأعلى بمتابعة نشاط المواقع الإلكترونية والصحفية، وبناء على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة وهجوم عنيف على الجريدة.

وكانت قد نشرت الجريدة في عددها الصادر اليوم موضوعا بعنوان: ما حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر؟، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي