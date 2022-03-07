مؤسسة فاروق حسني تكرم الفنان جورج بهجوري

(مصراوي):

انطلق مساء اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الثالثة لمؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، فى مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

وذلك بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة على رأسهم، رجل الأعمال نجيب ساويرس، عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، الدكتور زاهي حواس، الكاتب محمد سلماوي، الفنان جورج بهجورى، المخرج خالد جلال، وغيرهم.

وحصد الفنان التشكيلى الكبير جورج بهجورى جائزة الإستحقاق الكبري فى دورتها الأولى لعام 2022 وقيمتها 100 ألف جنيه.

وقال الأديب الكبير محمد سلماوي أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء، إن جائزة الاستحقاق الكبرى تختلف عن باقي جوائز المؤسسة في أنها تمنح لشخصية كبيرة ذات إنجاز بارز أثرت الحياة الثقافية المصرية في الفن التشكيلي أو الأدب أو السينما أو الموسيقي، عن مجمل أعمالها.

وقال سلماوي: "هذه الجائزة غير مخصصة للشباب كباقى الجوائز، وإنما للشخصيات الراسخة في مجالها، وهي تمثل تحية تقدير للشخصية الفائزة وعرفان بقيمة إنجازها".

وفي حيثيات ترشيح البهجوري للجائزة أوضح سلماوي أن الأخير فنان مصري أصيل أنجز مئات بل آلاف اللوحات على مدى حياته الممتدة عبر ما يقرب من قرن من الزمان، وقال إن لوحاته نابعة من الواقع المصري وتجسد الكثير من رموزه البارزة، وله تقدير كبير في مصر وفي الخارج خاصة في فرنسا التي عاش بها سنوات.

تضم الجوائز مسابقات (التصوير - النحت - النقد الفنى - التصوير الفوتوغرافي- العمارة) وافتتاح المعرض الجماعى للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة، وانتهت جميع لجان التحكيم من التصويت على الأعمال الفنية المؤهلة للمعرض الجماعى والمرشحة لجوائز الفنون لهذه الدورة.