تحرك برلماني عاجل بشأن ارتفاع أسعار البنج وشكاوي أطباء الأسنان



كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة راويه مختار عضو مجلس النواب وعضو لجنه الصحه والسكان بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في شأن شكاوي أطباء الأسنان في زيادة أسعار البنج وهو ما أحدث بلبلة في الشارع المصري وعلي شبكات التواصل الاجتماعي.

واكدت البرلمانية، أننا تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية ما تم تداوله بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي وشكاوى أطباء الأسنان من الأنباء التي تُشير وتؤكد زيادة سعر البنج المصري بصورة مبالغ فيها من جانب هيئة الدواء المصرية، واستيائهم من نسبة الزيادة والتي تقدر بأكثر من 60%، في حين أن الزيادة

في سعر العملة الأجنبية منذ آخر زيادة السعر البنج لم تصل إلى هذه النسبة بأي شكل من الأشكال.

واوضحت أنه كان من المتوقع أن يتم تراجع أسعار مختلف المستلزمات الطبية والدوائية بعدما تم الإفراج الجمركي عن غالبية المستلزمات الطبية ومستلزمات الإنتاج الدوائي المحتجزة بالموانيء.

وطالبت عضو صحه النواب من الحكومة مراجعة الزيادات المبالغ فيها، والتي ستنعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط، الذي سيتحمل هو وحده كافة النتائج المترتبة على تلك الارتفاعات وذلك نتيجة أن ذلك الأمر سينعكس بشكل سلبي على ارتفاع أسعار الكشف والخدمات المقدمة له بمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخارجية والخاصة.