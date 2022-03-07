مطالبات برلمانية بالاهتمام بناشئي كرة القدم.. ونائب: لدينا "صلاح" جديد في البحيرة

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بضعف الدعم المالي لمراكز الشباب في محافظة البحيرة، بالإضافة إلى عدم استكمال أعمال المنشآت في عدد من مراكز الشباب.

وشهد اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، مطالب من عدد من نواب البحيرة، بضرورة اهتمام وزارة الشباب بالنشء واكتشاف أصحاب المهارات، وقال النائب أحمد الشيشيني، إن هناك عديد من المواهب المدفونة، التي تحتاج لمن يكتشفها.

وتابع: "لدينا في إحدى قرى البحيرة لاعب مواليد 2006 لديه مهارات وموهبة كبيرة، وإذا توافرت له الظروف المناسبة سيكون عندنا محمد صلاح جديد في مصر".

من جانبه قال الدكتور محمود حسين، إن اللجنة طالبت منذ عدة سنوات بتلك المطالب، وقامت وزارة الشباب مؤخرًا منذ شهرين تقريبًا بتوقيع بروتوكول لاكتشاف الموهوبين في مجال كرة القدم على مستوى مصر، لافتًا إلى أن ذلك البروتوكول يساهم في اكتشاف مواهب عديدة حيث سيسمح بزيادة نسبة المشاركة وينعكس علي كرة القدم المصرية بالإيجاب مثلما حدث في لعبة الكاراتية.

وتابع: "زيادة نسبة المشاركين في لعبة الكاراتيه جعلنا نحصل على ميدالية ذهبية، خاصة إننا لدينا مليون 200 ألف لاعب كاراتيه مسجلين في اتحاد اللعبة".