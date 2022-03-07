جهة واحدة للدفع.. مفاجأة بشأن موعد تطبيق رسوم النظافة الجديدة

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كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور ياسر محجوب، مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، تفاصيل إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد والذي أصدرها رئيس الوزراء قبل أيام.

وقال محجوب، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، إن اللائحة التنفيذية للقانون جاءت لتضع الأسس والقواعد التي سيتم على أساسها تقدير رسوم النظافة في المنظومة الجديدة.

وأضاف مدير إعادة هيكلة قطاع المخلفات بوزارة البيئة، أنه في الوضع المطبق حتى الآن فإن رسوم النظافة متدرجة من 3 لـ 10 جنيهات على فواتير استهلاك الكهرباء.

وتابع: في ظل التشريع الجديد هناك جهة واحدة فقط سيدفع لها المواطن رسوم النظافة أيا كان آلية تحصيلها سواء عبر فواتير الكهرباء أو غير ذلك.

وأشار إلى أن رسوم النظافة لن تطبق من الغد، قائلا: مع بدء صدور القانون واللائحة التنفيذية تم الحديث عن بدء تطبيق الرسوم الجديدة من الغد، وده أمر مغلوط، اللائحة التنفيذية صدت لوضع الأسس والقواعد التي سيتم على أساسها تحديد الرسوم.

وواصل محجوب: ما حدث هدفه إعادة هيكلة المنظومة وتوحيد الموارد المالية وتوجيهها للقطاع الخاص للقدرة على تنفيذ منظومة جيدة تنعكس على نظافة الشوارع والجمع من الوحدات السكنية والتجارية ليشعر المواطن بفارق على الأرض.

وأشار إلى أن تكلفة المنظومة ستتحمل الدولة الجزء الأكبر منها ولن يتم التحميل على المواطنين، موضحا: المواطن حاليا يدفع للمتعهد الذي يأتي إليه ويدفع مرة أخرى على فاتورة الكهرباء.

ولفت إلى أن الدولة ستقدم مجموعة من الحوافز للشركات العاملة في المنظومة خاصة وأنها تعتمد على القطاع الخاص والمجتمع المدني.

واختتم: الأمر المهم أيضا هو تقنين وضع القطاع غير الرسمي وضمه للمنظومة الرسمية والقانون نص صراحة على أن القطاع الخاص لابد من إدراجه داخل المنظومة.

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