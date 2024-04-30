حج 2024.. "السياحة": زيادة المساحات المخصصة لحجاج هذا العام

كتب- محمد أبو بكر:

اجتمعت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة واللجنة الفنية للحج السياحي في مدينة مكة المكرمة مع شركة رحلات ومنافع المسؤولة عن تقديم الخدمات في المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة هذا الموسم، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام.



وأوضحت غرفة السياحة، بحسب بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقع الأراضي المخصصة لحجاج شركات السياحة في المشاعر المقدسة هذا الموسم، والاطمئنان على كل الخدمات، بما في ذلك المواقف الخاصة بسيارات حجاج السياحة؛ لضمان وجودها قريبة من مخيمات الحجاج؛ لضمان سهولة النفرة من عرفات وضمان راحة وسلامة الحجاج.

وأشارت غرفة شركات السياحة، إلى أن المساحة المخصصة للحجاج مشكلة تواجه جميع حجاج العالم الإسلامي كل عام نظرًا لمحدودية المساحة بالمشاعر المقدسة، خاصة في مشعر منى بسبب ضيق المساحة المتوفرة.

وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع كيفية حل تلك المشكلة مبكرًا، وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع وزارة الحج لمحاولة زيادة المساحات المخصصة لحجاج السياحة.