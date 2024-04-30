بطول 2 كم.. تفاصيل المرحلة الثانية من محور المنصورية بالجيزة - صور

كتب- مصراوي:

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال تطوير المرحلة الثانية من محور المنصورية بطول 2 كم بدءًا من الطريق الدائري وحتى كوبري عز، لما له من أهمية مرورية كأحد المسارات والمحاور المرورية المؤدية للمناطق السياحية والمتحف المصري الكبير.

وقال محافظ الجيزة، إن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة بتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به للعمل على تحسين الصورة البصرية وخلق رؤية عصرية تتماشى مع الطابع الأثري والسياحي للمنطقة والتي تشهد تطورًا ملحوظًا.

وعاين محافظ الجيزة، خلال جولته، النموذج الأولي من القطاع المنتهي من ساحات الانتظار الجاري تنفيذها على جانبي الطريق لخدمة الأفواج السياحية والمترددين عليه.



كما عاين محافظ الجيزة، الأكشاك الحضارية والبارتيشنات الجاري تنفيذها في الممشي السياحي الكائن بالجزيرة الوسطى من المرحلة الثانية لتطوير محور المنصورية، موجها بضرورة تغطية كابلات الكهرباء ومستلزمات الري.

ووجه محافظ الجيزة، خلال الجولة مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير جانبي المحور والانتهاء من ساحات الانتظار بالتزامن مع أعمال تطوير الممشى السياحي الكائن بالجزيرة الوسطى، مؤكدًا إدراج مسافة 100 متر بعد الطريق الدائري اتجاه أبو النمرس بأعمال التطوير ورفع الكفاءة لتيسير الحركة المرورية.

وكلف محافظ الجيزة، خلال جولته، رئيس حي الهرم، بضرورة المتابعة الدورية للأعمال والتنسيق مع الشركة المنفذة وحل أي عقبات قد تواجههم وتقديم الدعم اللازم لهم لسرعة الانتهاء من القطاعات التي يجرى العمل بها طبقًا للجدول الزمني المحدد وذلك في إطار التجهيزات لافتتاح المتحف المصري الكبير.

كما كلف محافظ الجيزة، مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة توفير خطوط مياه وصرف صحي في أماكن التطوير لخدمة الأكشاك الحضارية والمترددين على الطريق.

ووجه محافظ الجيزة، الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لما له من أهمية حيوية كأحد المحاور المرورية المهمة المؤدية للمتحف المصري الكبير.

رافق محافظ الجيزة، خلال جولته اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء هشام عبد الصمد، قائد شرطة المرافق بالجيزة، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق والنقل، والمهندسة رضوى حامد، مدير مديرية الإسكان، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، وشفيق جلال، رئيس الهيئة للنظافة والتجميل بالجيزة، ومسئولي الإدارة العامة لمرور الجيزة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء.