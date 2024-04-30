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الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت في قصر الاتحادية

05:35 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

الرئيس السيسي يستقبل أمير الكويت

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كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمير الكويت في قصر الاتحادية بالقاهرة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

السيسي يستقبل أمير الكويت قصر الاتحادية الرئيس عبدالفتاح السيسي أمير الكويت
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