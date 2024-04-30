القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة (165) من كلية الضباط الاحتياط

كتب- محمد سامي:

احتفلت القوات المسلحة بتخريج الدفعة (165) من كلية الضباط الاحتياط، بعد انتهاء فترة دراستهم بالكلية؛ لينضموا إلى صفوف القوات المسلحة؛ كضباط مقاتلين يحملون أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، وذلك تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى (42) لتحرير سيناء.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض المهارات الرياضية وفنون الدفاع عن النفس والقتال المتلاحم، والتي عكست الكفاءة القتالية وقوة التحمل العالية التي اكتسبها الطلبة طوال فترة دراستهم بالكلية، تلى ذلك عرض المهارات الفنية باستخدام السلاح أظهر مدى التوافق الذهني والانضباط العسكري الراقي، أعقبها عرض للمبتكرات والبحوث الفنية التي نفذها الطلبة خلال فترة الدراسة أبرزت القدرة على مواكبة ما يشهده العلم من تطوير وتحديث فى مختلف المجالات.

واختتمت العروض بالعرض العسكري شارك فيه مجموعات من طلبة الكلية يتقدمهم حملة الأعلام وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.

وأعلن كبير معلمي كلية ضباط الاحتياط نتيجة التخرج، أعقبها إعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين، وعلى هامش الإحتفال تم عرض فيلم تسجيلي عن الفريق يوسف عفيفي أحد قادة القوات المسلحة السابقين الذي أُطلق اسمه على الدفعة (165) ضباط احتياط.

وألقى اللواء أ.ح. بهاء السيد عبدالرحيم مدير كلية الضباط الاحتياط كلمة، أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية للارتقاء بمستوى تأهيل الطلبة تعليمياً وعسكرياً ليكونوا طاقات بشرية خلاقة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للذود والدفاع عن أرض الوطن.

كما ألقى اللواء أ.ح. خالد لبيب مساعد وزير الدفاع كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين وأسرهم، مشيرا إلى حرص القوت المسلحة على تخريج دفعات متعاقبة من كلية ضباط الاحتياط متمسكين بالقيم والمبادئ السامية للعسكرية المصرية.

حضر فعاليات الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى مديري كلية الضباط الاحتياط وأسر الخريجين.