التنمية المحلية تختتم ورش العمل التدريبية للتعريف بمنصة "أيادي مصر"

كتب- محمد نصار:

اختتمت مساء أمس الأحد ورشة العمل التدريبية والتعريفية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية بمحافظات الإسماعيلية والشرقية والغربية على مدار أسبوع حول منصة "أيادي مصر" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة "إي أسواق مصر" وذلك للتسويق للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات عبر المنصة.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الورش الثلاث التي تم تنظيمها في محافظات المرحلة الأولى شارك فيها حوالي 120 من المنتجين والمصنعين للحرف اليدوية والتراثية المختلفة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات ومنسقي "أيادي مصر" وممثلين لوزارة التنمية المحلية وشركة "إي أسواق مصر" ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية ومديري مراكز التدريب وممثلي الجمعيات الأهلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الورش كانت تهدف إلى تدريب المنتجين والمصنعين بالمحافظات وتعريفهم بمنصة "أيادي مصر" وأهدافها وأهمية التسويق الرقمي والإلكتروني للمنتجات التراثية والحرفية واليدوية التي تتميز بها العديد من المحافظات، وتوسيع الانتشار لتلك المنتجات لفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة للمساهمة في القضاء على البطالة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الورش شهدت شرحا كاملا لآليات عمل المنصة وطريقة الانضمام لها وعرض المنتجات عبر المنصة والتي تعد أول منصة محلية إلكترونية متخصصة في ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية المصنوعة بأيدي مصرية، لافتا إلى أن الورش تناولت أيضا كيفية عمل حساب على منصة "أيادي مصر" وكيفية إدارة المنتجات على الموقع والتعاقد والصيغة القانونية بين البائع والشركة ومفهوم التجارة الإلكترونية وأهميتها وأنواعها ومميزاتها حيث إن هناك عدة عوامل مؤثرة على نجاح عملية التجارة الإلكترونية منها تغليف المنتجات والشحن وكيفية صناعة الهوية وإمكانية الدفع الإلكتروني.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المنصة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة وسياسة تمكين المرأة والشباب وإتاحة فرص العمل لهم وتعزيز سياسة الدولة نحو الرقمنة ضمن خطة الوزارة لإتاحة كل مبادراتها على شبكة الإنترنت ليستفيد المواطنين من كافة أنشطة ومبادرات الوزارة مثل مبادرة "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية ومن خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وخلال الورش الثلاث أشار منسقو منصة "أيادي مصر" بوزارة التنمية المحلية إلى ما تقدمه المنصة من تسويق وبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محليا وبأيادي مصرية وذلك على المستوى المحلي والعالمي عبر وسائل التواصل ومنصات التسوق الإلكتروني وذلك لتوفير فرص عمل للشباب وفتح آفاق جديدة للمرأة المصرية.

ومن جانبها قدمت القيادات التنفيذية بالمحافظات الشكر لوزير التنمية المحلية على فكرة إطلاق المنصة والتي ستدعم بقوة الحرف اليدوية المنتشرة في القرى بالمحافظات حيث سيساهم التسويق الإلكتروني في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها.

كما وجه ممثلو شركة "إي أسواق مصر" الشكر للوزارة على الدعم المستمر لزيادة انتشار المنصة والتعريف بها في جميع محافظات الجمهورية، مشيدين بالدعم والتشجيع المقدم من المحافظين ونوابهم والقيادات التنفيذية لهم بالمحافظات التي شهدتها الورش، مؤكدين أن الهدف الرئيسي هو إنشاء منصة تجارية إلكترونية تساهم في خلق روابط سوقية بين أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة والمشترين على مستوى الجمهورية والخارج أيضا.

كما قدم المنتجون والمصنعون الشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظات على توفير فرصة عرض منتجاتهم الحرفية والتراثية على المنصة مما يساهم في التوسع في تلك الصناعات بالقرى المصرية.

وأوضح ممثلو وزارة الاتصالات مفهوم التسويق الرقمي "الإلكتروني" حيث يعد حاليا أحد آليات التكنولوجيا الحديثة للتسويق للمنتجات بشكل أسرع وأسهل وفي أي وقت كما يتيح التفاعل المباشر مع العميل.

جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية قد أطلق منصة أيادي مصر خلال احتفال الوزارة بيوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021، وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية وأن منتجاتها ذات طابع تراثي مصري مميز، وعليها عدد كبير من المنتجات الفنية المتنوعة المصنوعة بـ "أيادي مصرية" من مختلف محافظات مصر.