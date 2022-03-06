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شاهد أعمال تطوير ترعة المريوطية بين فيصل والهرم- فيديو وصور

03:13 م الأحد 06 مارس 2022
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كتب- يوسف عفيفي:
نشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "فيديو" جديد خلال أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية في المنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة لمسار الترعة ليظهر بالشكل الحضاري اللائق أسوة بما تم تنفيذه بقطاع المريوطية الهرم.
وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد أعمال تطوير وتغطية ترعة المريوطية في المنطقة الرابطة بين شارعي الملك فيصل والأهرام.
واطلع المحافظ، خلال الجولة، على مراحل نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير الخاصة بأجهزة المرافق سواء مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ونسب التنفيذ للبدء في الأعمال الإنشائية.

ترعة المريوطية شارع فيصل الهرم تغطية المريوطية

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