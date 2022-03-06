وسط بكاء محبيه.. جثمان إياد داود يغادر مسجد مصطفى محمود إلى مثواه الأخير

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كتب- مينا غالي:

تصوير- زياد أحمد:

انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على الإعلامي والفنان إياد داود من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، فيما تحرك الجثمان ليواري الثرى بمثواه الأخير.

وشهدت الجنازة بكاء عدد من أقاربه ومحبيه أثناء خروج الجثمان من المسجد، فيما بدا التأثر واضحا على وجه شقيقه الكاتب الصحفي خالد داود.

وشارك في الجنازة عدد من أصدقاء الإعلامي الراحل والكتاب الصحفيين منهم الكاتب الصحفي عبدالله السناوي ومحمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس وخالد البلشي وأحمد فوزي القيادي السابق بحزب المصري الديمقراطي، والكاتب الصحفى إبراهيم منصور.

وتوفي الإعلامي الشاب إياد داود، بسبب مضاعفات فيروس كورونا والذي أُصيب به الأشهر الماضية وتوفي على إثره، ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا الإثنين بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين عقب صلاة المغرب.