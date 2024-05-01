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بيان مهم من الحكومة بشأن استيراد السيارات للمصريين المُقيمين بالخارج

03:23 م الأربعاء 01 مايو 2024

مجلس الوزراء

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كتب- محمد عبدالناصر:
قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه في ضوء انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المُقيمين بالخارج، والمتعلقة باستيراد السيارات من الخارج، وافق المجلس على طلب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.

وأكد مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الالكترونية، وذلك أسوة بالنهج الذي تبناه مجلس الوزراء لدى انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لاسيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن ارادتهم رغم جديتهم.

مجلس الوزراء شؤون المصريين بالخارج وزارة الهجرة
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