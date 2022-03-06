يهدد نظام "هالة زايد".. الصحة تقدم 3 مقترحات لتكليف الأطباء

كتب – أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن 3 مقترحات لحركة تكليف الأطباء دفعة مارس 2022.

وقال عبدالغفار إن تلك المقترحات تأتي بناء على رؤية وتوجيه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة في أهمية أن نتشارك سوياً في اختيار أمثل المسارات والمقترحات التي تمكننا من تحقيق الهدف المشترك وهو طبيب مصري مؤتمن على مرضاه عالي الكفاءة وقادر على تقديم رعاية صحية بمعايير عالمية.

وشملت المقترحات الثلاثة التي قدمتها وزارة الصحة لطلاب التكليف دفعة مارس:

المقترح الأول

أن تكون حركة تكليف مارس المقبل بنفس النظام الذي اتبعته وزارة الصحة والسكان منذ حركة تكليف مارس 2020 وامتد ليشمل حركة تكليف مارس 2021، وهو أن يتقدم الطبيب باختياره لأحد التخصصات الطبية المعلنة بناء على الاحتياجات مع إلحاقه ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامه التكليف.

فإن لم يكن الطبيب راغبًا في التقدم لأحد التخصصات، يمكنه أن يُكلف كممارس عام إما في إحدى المحافظات النائية أو محافظة مركزية، وبعد 6 شهور من التكليف كممارس عام يمكنه أن يختار التخصص ويلتحق ببرنامج الزمالة المصرية، فإن كان في محافظة غير حدودية فبعد عام من استلامه التكليف يمكنه اختيار التخصص وفق الاحتياجات المعلنة ويلتحق بالبرنامج.

المقترح الثاني

يشتمل هذا المقترح على مسارين؛ الأول أن يختار الطبيب التكليف ويلحق بالتخصص من خلال برنامج الزمالة المصرية في أحد التخصصات المعلنة بناء على الاحتياجات، فإن لم يرغب في اختيار التخصص منذ بداية التكليف يمكنه أن يُكلف كممارس عام أيضًا إما في محافظة نائية أو مركزية وفق نظام تكليف إليكتروني يعتمد على المجموع والرغبات.

وبعد 6 شهور إن كُلف كممارس عام في محافظة نائية سوف تعلن حركة نيابات بناءً على الاحتياج والتخصصات ويمكنه أن يتقدم لحركة النيابات ويختار التخصص وبعد أن يسكن في النيابة يمكنه إما أن يتقدم لبرامج التخصص من خلال الزمالة أو يسجل للدراسات العليا بإحدى كليات الطب من خلال برامج الماجيستير أو الدبلوم.

فإن لم يكن في محافظة نائية فبعد عام كامل سوف تعلن حركة نيابات وفق الاحتياج ويمكنه بعد أن يُسكّن في النيابة، إما أن يتقدم لبرامج التخصص من خلال الزمالة أو يسجل للدراسات العليا بإحدى كليات الطب من خلال برامج الماجيستير أو الدبلوم.

المقترح الثالث

أن نعود للنظام القديم قبل حركة تكليف مارس 2020 وهو أن يُكلّف جميع الخريجين على وحدات الرعاية الأساسية، ومن جرى تكليفه في محافظة نائية سوف يمكنه التقدم لحركة نيابات بعد 6 أشهر ثم يلتحق بالتخصص، إما من خلال برامج الزمالة أو من خلال الدراسات العليا للماجستير والدبلوم بإحدى الجامعات.

وبعد عام كامل من التكليف إن لم يكن في محافظة نائية يمكنه أن يختار التخصص من خلال برامج الزمالة أو من خلال الدراسات العليا للماجستير والدبلوم بإحدى الجامعات.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة، فإن الأمر المتميز في هذه المرحلة أن جميع المستشفيات الجامعية من خلال بروتوكول بين الزمالة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تعد شريكًا أساسياً في التدريب بكل المقترحات، وتم توسيع أماكن التدريب لتشمل المستشفيات الجامعية بكل المقترحات.

وأعدت وزارة الصحة تصويتًا إليكترونياً لأطباء تكليف مارس 2022، مطالبة إياهم بالدخول على الموقع الإليكتروني لامتحان مزاولة المهنة واختيار أحد المقترحات، لتحديد النظام الذي يتم اعتماده للتكليف.

نظام "هالة زايد"

وفي أواخر عام 2019، أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الحاصلة على "إجازة مرضية"، عن نظام جديد لتكليف الأطباء حديثي التخرج، أثار جدلًا واسعًا ورفض بين عدد من الأطباء للتسجيل به.

وتضمن النظام الجديد إلحاق جميع الأطباء البشريين بالزمالة المصرية في 24 تخصصا وتغيير مُسمى طبيب التكليف إلى "طبيب مُكلف متدرب بالزمالة المصرية".

وبحسب النظام القديم، يعمل الأطباء لمدة 3 أشهر بالوحدات الصحية و9 أشهر بالمستشفيات للتدريب.

وحينها اعترضت نقابة الأطباء على هذا النظام ووصفته بالغامض وطالبت بتأجيله.

وكانت أول دفعة يطبق عليها النظام الجديد تضم 832 طبيبًا خريجين كليات الطب المتاحين للالتحاق بالزمالة المصرية في 24 تخصصًا، لكن الكثير منهم رفض التسجيل بهذا النظام.