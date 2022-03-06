ترحيل وغرامة.. احذر عقوبة عدم العودة من السعودية بعد أداء العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الشيخ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، عقوبة المعتمرين المتخلفين عن العودة من الأراضي السعودية بعد انتهاء مدة برنامج العمرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي السعودية، على أن يتم تنفيذ رحلات العمرة لشهرَي (شعبان ورمضان) من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وقال القرشي في تصريحات خاصة أدلى بها "مصراوي"، اليوم السبت، إن غرامة التأخير عن مغادرة المعتمر للمملكة تصدر فورًا بمبلغ 25 ألف ريـال على الشركة السياحية، و15 ألف ريـال على المعتمر، مع تبصيمه بصمة مرحَّل.

وأشار مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية إلى أن الحديث عن تقليل مدة برنامج عمرة رمضان، غير صحيح تمامًا ويعتبر شائعة، قائلًا: "هو البرنامج أقصاه شهر في رمضان أو غير رمضان".

وأكد القرشي، بشأن الإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة بشأن جائحة كورونا، أنها تتمثل في الحصول على اللقاح وعمل حجر مؤسسي بين 3 و5 أيام للقادم إلى المملكة، مع إجراء مسحة في نهاية الحجر الصحي، ومن بعدها يمكن للمعتمر أداء مناسك العمرة وَفق الاحترازات الصحية المعمول بها.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، على الصعيد المصري، إنشاء "وحدة مراقبة سوق العمرة"؛ لرصد أي إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء.

ووضعت الغرفة عددًا من القواعد الخاصة؛ للحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات السياحية العاملة في الموسم، موضحةً أن عقوبات الشركات المخالفة لبوابة العمرة، تصل إلى إيقاف نشاط الشركة كليًّا أو جزئيًّا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالقانون.