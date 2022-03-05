منخفض سطحي حراري وأمطار.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تتأثر البلاد غدا الأحد بمنخفض سطحي حراري (خماسيني).

وأضافت الأرصاد، في تنويه عاجل، عبر صفحتها على فيسبوك: يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة الأنحاء وانخفاض في مستوى الضغط الجوي السطحي.

ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تبدأ على غرب البلاد وتتقدم لداخل لتؤثر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على شرق البلاد (السواحل الشرقية وسيناء) مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح غدا على:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد (40 - 50 كم/س).

- السواحل الشمالية وسيناء (60 - 70 كم/س).

ويتبع ذلك دخول الجبهة الباردة على غرب البلاد والسواحل الغربية مصحوبة بنسب رطوبة عالية تعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الغربية تتقدم لداخل لتؤثر الأمطار على مناطق من شمال الوجه البحري وباقي السواحل الشمالية.