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البابا تواضروس يجتمع باللجنة الدائمة للمجمع المقدس (صور)

05:15 م السبت 05 مارس 2022
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كتب- مينا غالي:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس التي تضم مقرري اللجان الرئيسية بالمجمع، و6 من مطارنة الكنيسة إلى جانب سكرتارية المجمع المقدس.

وتم خلال الاجتماع مجموعة من الموضوعات المهمة في مجال العلاقات المسكونية للكنيسة القبطية وبعض الترتيبات الإدارية الكنسية منها المعاهد التعليمية وموضوعات تخص شئون الرهبنة والأديرة داخل وخارج مصر وأيضًا ترشيحات الأساقفة الجدد.

وانتهت الجلسة بمجموعة من التوصيات المهمة التي ستعرض في جلسة المجمع المقدس المقرر عقدها يوم 9 يونيو القادم.

البابا تواضروس المجمع المقدس

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