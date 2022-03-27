السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير البترول

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية، خاصة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي".

ووجّه الرئيس بمواصلة تطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من البترول والغاز الطبيعي، والانتهاء من مختلف المشروعات الصناعية في قطاع البترول بهدف الحد من الاستيراد وتوفير المنتجات البترولية عالية الجودة، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلي في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية.

وعرض المهندس طارق الملا في هذا الإطار مستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج في البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية، فضلاً عن تطورات التعاون الإقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز الطبيعي.