القوى العاملة: تعيين 827 بينهم 10 "قادرون باختلاف" ببني سويف

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف 827 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 10 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2660 شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن استخراج 870 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة، و880 شهادة قياس مستوى المهارة.

وبحسب بيان اليوم، تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال فبراير الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 597 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 684 عامل، كما تم التفتيش على 235 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 59 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 3 منحة مولود جديد بمبلغ 6 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 2000 جنيه، فضلاً عن صرف منحة للرعاية الصحية لعامل لإجراء عمليات جراحية.