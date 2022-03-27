من 16 إلى 28.. "الشيوخ" يصادق على مضابط الجلسات

صادق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مضابط الجلسات العامة من الجلسة رقم 16 إلى 28.

جاء ذلك عقب عدم اعتراض الأعضاء على ما جاء في مضابط الجلسات المصدق عليها.

واستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم؛ لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن مشروعات قوانين واقتراحات برغبة.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام.

ويناقش "الشيوخ" 4 تقارير للجنة التعليم والبحث العلمي؛ وهي الاقتراحات المقدمة من النائب عاطف علم الدين، بشأن تحويل المدارس الثانوية التجارية إلى مدارس التمريض، واقتراح برغبة للنائب محمود تري، بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنظومة التعليم الخاصة للمصريين الدارسين بالخارج.

ويناقش المجلس اقتراحًا برغبة للنائب أكمل نجاتي، بشأن بروتوكولات التعاون الموقعة بين التعليم العالي والبحث العلمي وشركات القطاع الخاص لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية وارتباطها بسياسات وزارة التعليم العالي، واقتراح برغبة للنائب رمضان إمام، بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية.

ويناقش المجلس 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بشأن اقتراح النائب محمود البنا، بشأن كيفية الحفاظ على لوحات كبار الفنانين العالميين التي تمتلكها مصر، واقتراح آخر للنائب نفسه بشأن كيفية تنشيط رحلات البواخر السياحية التي تصل إلى الموانئ المصرية، واقتراح برغبة للنائب عمرو عزت، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكري.

ويناقش المجلس في الجلسة ذاتها تقريرين للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن اقتراحات برغبة مقدمة من النائب وليد صلاح التمامي، بشأن حل أزمة المواصلات العامة من منطلق التحول الرقمي الشامل للدولة المصرية؛ تيسيرًا على المواطنين، واقتراح تقدم به النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء محور عرضي بمدينة قنا.