نماذج مشرفة.. وزير النقل يتفقد محطة مصر ويكرم المتميزين بـ"السكك الحديدية"- صور

كتب- مصراوي:

كرَّم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، في بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

شمل التكريم 27 من العاملين بالهيئة؛ كالتالي (1 مهندس و7 قائدي قطارات- 6 مساعدي قائد قطار- 2 ناظر محطة- 10 من ملاحظي ومراقبي الأبراج- 1 من خفراء المنافذ) من الذين قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ومنعوا مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث، وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب وتميزوا في أداء أعمالهم؛ حيث تمكن أحد قائدي القطارات من إيقاف القطار قبل الاصطدام بسيارتين تعبران السكة من مكان غير معد للعبور بين محطتي الكوم الأحمر وبشتيل البلد، وآخر تمكن من إيقاف القطار قبل اصطدامه بعربة تعبر السكة من مكان غير معد للعبور بين محطتَي أولاد سيف وبلبيس؛ بالإضافة إلى قيام عدد من ملاحظي ومراقبي الأبراج بالتعامل الإيجابي لعدد كبير من المواقف كادت تتسبب في مخاطر؛ مثل اكتشاف وجود بطح شديد بإحدى العربات بقطار 965 وتم ترك العربة بمحطة المنصورة، وتمكن خفير منفذ من القيام ببعض الأعمال التي منعت من وقوع حوادث وحافظت على الأرواح؛ مثل التعامل الإيجابي له مع اكتشافه وجود قضيب مجبور بين محطتَي محلة روح وعياش بجوار المنفذ وتم عمل الوقاية اللازمة.

وقدم الوزير للمكرمين الشكر على ما قاموا به من أعمال أسهمت في الحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكداً أن هؤلاء المكرمين نماذج مشرفة للعاملين بهيئة السكك الحديدية، ويجب أن يتفانى جميع العاملين في الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكات الهيئة.

واستمع وزير النقل إلى المكرمين، ودار حوار حول الرعاية الصحية للعاملين؛ حيث أكد الوزير أنه وجه بتوفير الرعاية الصحية المتميزة بشكل مستمر لكل العاملين بالهيئة وحول غلق المعابر غير الشرعية على خطوط السكك الحديدية.

وأكد الوزير أنه يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية لإغلاقها للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وتطرق الحوار إلى أهمية التأهيل والتدريب المستمر للعاملين بالهيئة على أحدث النظم التكنولوجية، وتم الحوار حول خطة الوزارة لتعظيم نقل البضائع عبر السكة الحديد وأهمية السكك الموجودة بالأحواش وخطط تجديدها وتطويرها، بالإضافة إلى تطبيق الوزارة نظاماً صارماً يتسم بالحوكمة الشديدة في بيع الخردة وتناول الحوار تنفيذ الوزارة لمشروعات تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خطوط السكك الحديدية الرئيسية وضرورة تكثيف الأعمال بها لسرعة إنجاز هذه المشروعات المهمة لزيادة معدلات السلامة والأمان وإنهاء التهديات في أماكن تنفيذ هذه المشروعات.

ووجه وزير النقل، خلال فعاليات التكريم، التهنئة لكل العاملين بالسكة الحديد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي في إطار الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد عناصر نجاح المنظومة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وكذلك في إطار تطبيق الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل خمسة عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش والعنصر البشري، مؤكداً أهمية استمرار تأهيل وتدريب العنصر البشري فنياً وثقافياً وتوفير الرعاية الصحية المتميزة له وخلق بيئة عمل مناسبة تتسم بالعدالة والشفافية وأن يكون العامل حريص على التدريب المستمر مضيفاً أن الحافز لمن يستحق ولا بد أن يعمل الجميع على أن تصبح هيئة السكك الحديدية في طليعة هيئات الدولة الناجحة وأن يكون هناك طموح دائم لكل العاملين بتقديم مستويات متميزة لجمهور الركاب وأن يتم الانتهاء من كل المشروعات المخططة وفقاً للمواعيد المحددة وأن يتم الاستغلال الأمثل لكل الإمكانات الموجودة والأراضي المملوكة للهيئة لزيادة موارد الهيئة والحفاظ عليها والقيام بأعمال الصيانة بشكل دوري ومستمر.

وأكد الوزير أن وزارة النقل لديها خطة لإقامة مصنع لعربات السكة الحديد بالتعاون مع الشركاء الدوليين كما يتم إدخال عربات يتم تجديدها في ورش كوم أبو راضي لأسطول التشغيل الحالي على خطوط السكك الحديدية والذي أصبحت كل عرباته جديدة ومجددة، لافتاً إلى أنه يجب العمل الدائم على استمرار تطوير الورش وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح الوزير أن محطة قطارات صعيد مصر محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وأنه سيتم الاستغلال الأمثل لكل مباني وساحات هذا الصرح العملاق.

وأشار وزير النقل إلى أن خطة تحويل ورش كوم أبو راضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية تدخل ضمن خطة الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية، للمساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك المساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم مواردها، كما أن هذه المنظومة الجديدة ستنعكس إيجابياً على العاملين بالسكة الحديد في كل النواحي الفنية والصحية والاجتماعية، بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

وتفقد وزير النقل محطة مصر وتابع سير عملية التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية الخاصة بالدخول والخروج بالمحطة، والاطلاع على منظومة الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية؛ حيث تم تركيب هذه البوابات في محطات رمسيس والجيزة وسيدي جابر ومصر بالإسكندرية ودمنهور كمرحلة أولى لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات المهمة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات، وعدم السماح بدخول أي راكب دون تذكرة حفاظًا على الموارد المالية للهيئة، والتي تستغل في تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب.

والتقى الوزير عدداً من الركاب ودار حوار حول التحسن الكبير في مستوى الخدمة المقدمة للركاب وتكثيف الأعمال في مشروعات الإشارات لإنهاء التهديات على الخطوط في مواقع العمل ووجه الوزير بزيادة أكشاك التذاكر في المحطات التي تتسم بكثافة ركاب عالية وزيادة اللوحات الإرشادية لتسهيل وصول الركاب لأماكن حجز تذاكر القطارات.

وتوجه وزير النقل لتفقد برج إشارات الشمال الرئيسي بمحطة القاهرة الجاري تحديثه وتطويره ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تالس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان وحيث اطلع وزير النقل على معدلات التنفيذ بالخط حيث تم دخول عدد 15 برجاً رئيسياً الخدمة من إجمالي 19 برجاً بالخط وسيتم دخول برج طنطا للخدمة هذا الأسبوع على أن يتم دخول الأبراج الثلاثة الأخيرة تباعاً وفقاً للجدول المخطط.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بالبرج لإعادة وصول وقيام قطارات‎ ‎الوجة البحري (الروسي والمختلطة وتحيا مصر) بمحطة رمسيس بعد أن تم اختصار وصول‏‎ ‎وقيام تلك القطارات‎ ‎بصفة مؤقتة بمحطة شبرا الخيمة ‎مع استمرار القطارات المكيفة والمتجهة للوجه القبلي إلى محطة رمسيس؛ بسبب استكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير وتحديث نظم الإشارات ‏والاتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الاستيعابية لخط القاهرة الإسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة، وما تطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك كما طالب الوزير رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بتوحيد الشكل الخارجي لجميع أبراج كل خط.