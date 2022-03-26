محمد إبراهيم منصور رئيسًا لحزب النور

كتب- أسامة علي:

أعلنت الصفحة الرسمية لحزب النور، انتخاب الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيسًا للحزب، خلفًا للدكتور يونس مخيون.

وقال حزب النور، في بيان رسمي، إن الهيئة العليا للحزب انتخبت الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيسًا للحزب.

وطبقًا للائحة الداخلية للحزب تنتخب الجمعية العمومية بالاقتراع السري المباشر من بين أعضائها هيئة تسمى الهيئة العليا للحزب تمثل الهيئة التنفيذية للحزب، وعدد أعضاء الهيئة العليا خمسون عضواً ويجتمع الأعضاء فور تكوينها لانتخاب رئيس ووكيل وسكرتير بالاقتراع السري المباشر بين جميع أعضاء الهيئة وللهيئة أن تستعين بذوي الخبرة والكفاءة لتسيير أعمالها، بحسب بيان صادر عن الحزب

يذكر أن الدكتور محمد إبراهيم منصور، من مواليد 3 ديسمبر 1971م، وحاصل على بكالوريوس صيدلة جامعة الإسكندرية عام 1995م.

وكان الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو سابق بمجلس الشعب 2012 عضو الجمعية التأسيسية لوضع لدستور 2012، وعضو لجنة الـ(50) لتعديل الدستور 2014، والأمين العام لحزب النور سابقًا.