الطقس غدا السبت: شديد البرودة ليلًا.. وظاهرة وحيدة مسيطرة

(مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا السبت 26 مارس 2022، إذ يسود طقس دافئ نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأوضح خبراء الأرصاد، في بيان عنهم، أن البلاد ستشهد خلال ساعات الليل طقسًا شديد البرودة على كل الأنحاء، فضلًا عن فرص وجود شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ووجود أجواء غائمة جزئيًا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية لوجود نشاط رياح على كل من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في مصر الموافق 26-3-2022، على النحو التالي:

القاهرة 21 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 21 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 10 10

دمنهور 19 11

بلطيم 18 10

مطروح 18 11

السلوم 17 08

سيوة 19 07

بورسعيد 18 10

دمياط 17 10

الزقازيق 21 09

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 21 09

السويس 21 09

العريش 17 09

رفح 16 08

رأس سدر 18 12

نخل 16 05

نويبع 19 13

طابا 18 12

كاترين 13 03

الطور 21 21

شرم الشيخ 23 12

الغردقة 24 13

مرسى علم 25 14

الفيوم 21 07

بني سويف 22 07

المنيا 22 07

أسيوط 22 06

سوهاج 23 08

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 10

إدفو 25 11

أبو سمبل 24 11

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 25 13

أبو رماد 23 14

حلايب 25 15

رأس حدربة 2416