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بعد نجاحه في سحب المترو.. "الرجل الخارق" يكشف لمصراوي كيفية دخوله موسوعة جينيس

11:23 م الأربعاء 02 مارس 2022
بعد نجاحه في سحب المترو.. "الرجل الخارق" يكشف لمصراوي كيفية دخوله موسوعة جينيس

الرجل الخارق

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كتب- أسامة علي:

كشف أشرف كابونجا المصنف كأقوى رجل في العالم، عن تفاصيل دخوله موسوعة جينيس، بعد كسره الرقم القياسي، موضحًا أنه تقدم لموسوعة جينيس عام ٢٠١٧، لتحقيق رقم قياسي لرجل هندي كان حققه في ٢٠١٥، ولكن كانوا محتاجين مبلغ مالي كبير نحو ربع مليون جنيه "ومكنش معايا".

وأضاف في لمصراوي: "سعيت كتير وتعبت لنحو 9 أشهر، حتى تعرفت على كابتن فارس محمد الذي دوره عرفني على كابتن محمد إبراهيم، الذي ساعدني في تحقيق الشروط المطلوبة للتقديم بموسوعة جينيس بعد عذاب".

ونجح أشرف كابونجا، المعروف إعلاميا بالرجل الخارق، اليوم، في سحب مترو الأنفاق بذراعيه داخل إحدى ورش شبرا الخيمة.

وتابع كابونجا: "من صغري عندي حاجات غريبة بعملها، ولكن في مرة كنت بهرج مع صحابي في الجيم كانوا عايزين يرفعوا كاوتش عربة ضخم، ومش عارفين، وروحت رفعته".

وقال: "بعدها زقيت الأتوبيس بصباعي، فأصحابي اتفاجئو بعدها، لقيت بعدها أصحابي يطلبوا مني مرة سحب أتوبيس ومرة لودر، ومن هنا بدأت البحث عن الرجال الخارقين والقوة الخارقة في الإنترنت، وقرأت أيضا عن موسوعة جينيس، وشجعت نفسي وعزمت اني أدخل الموسوعة".

الرجل الخارق موسوعة جينيس سحب المترو أشرف كابونجا

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