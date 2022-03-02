المستشار حنفي جبالي يتسلم درع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية

كتب- نشأت علي:

أهدى الدكتور عبد الهادى القصبى درع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، تقديراً للدور الهام والبارز الذي يقوم به مجلس النواب المصري لدعم قضايا التنمية والسكان.

جاء ذلك في ختام الجلسة الافتتاحية، للإجتماع السنوي البرلماني العربي الأسيوى للسكان والتنمية المنعقد بمقر مجلس النواب.

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أصدر قانونا بتغليظ عقوبة ختان الإناث وأنها وصلت إلى جناية، كما أصدر المجلس تشريع تضمن عقوبات رادعة لمواجهة التحرش و هي عقوبات مشددة.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية بمجلس النواب ويشارك فيه عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية ووزيرة التخطيط، ووزارة التعاون الدولي ورئيسة المجلس القومي للمرأة.

وتابع جبالي: "المجلس يقوم بدوره واعتبر المجلس في بداية الطريق نحو حماية حقوق الإنسان فى جميع المجالات والارتقاء بمستوى المواطن وحل المشكلة السكانية".

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ألقى كلمة خلال مشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية والذي يستضيفه مجلس النواب، أكد خلالها على أن قضايا السكان والتنمية والتحديات المُرتبطة بهما تفرض على البرلمانيين ضرورة مُلحة وعاجلة في الاشتباك الايجابي معهما وصولاً لصيغ تعاونية تعالج تلك التحديات، مؤكداً على أن تداعيات جائحة كورونا خلفت أزمات مُعقدة ومُركبة للبشرية جمعاء أبرزها تقويض الفرص الحقيقية للتنمية المستدامة فضلاً عن الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق المُصاحبة لها.

وعلى صعيد الجهود الوطنية المصرية في قضايا السكان والتنمية، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بقضايا السكان بالتوازي مع الطفرات التنموية التي حققتها في كافة المجالات ايماناً منها بأن الارتقاء بجودة حياة الانسان هو جوهر تحقيق التنمية المستدامة، مُشيراً إلى أن تقرير التنمية البشرية في مصر والصادر عام 2021 جاء ليسجل برهاناً حقيقياً على جهود مصر الإصلاحية الشاملة والتي وازنت بين النهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية وبين وضع الانسان المصري والارتقاء بجودة حياته في قلب عملية التنمية، مضيفاً أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية قومية لتنظيم الأسرة في إطار مواجهتها للزيادة السكانية.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى تعاون البرلمانيين وتبادل الخبرات بينهم لضمان الارتقاء بقضايا السكان باعتبارهم جوهر عملية التنمية وغايتها في ضوء الحاجة المُلحة للتحرك السريع لمواجهة التحديات الخاصة بقضايا السكان.