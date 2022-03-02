أول تعليق من الصحة على ظهور حالات ملاريا بين العائدين من الكاميرون



كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مستشفيات الحميات استقبلت عددًا من الحالات التي أصيبت بالملاريا بعد عودتهم من الكاميرون خلال الفترة الماضية، وجرى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وأضاف "عبدالغفار" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء: "رصدنا بعض الحالات ونتابع الموضوع بكل دقة، كما أن هذه الحالات تُتابع في مستشفيات الحميات بشكل مستمر حتى تماثلهم للشفاء".

وأكد أن أي مواطن سافر خلال الفترة الماضية إلى إحدى الدول الأفريقية وليس الكاميرون فقط، وظهرت عليه أعراض، نقوم بإجراء كافة التحاليل له في مستشفيات الحميات، مع تشخيصه وتقديم البروتوكول العلاجي المناسب.

ونصح "عبدالغفار" كل من سافر إلى إحدى الدول التي تتوطن فيها الملاريا بضرورة التوجه إلى أحد مستشفيات الحميات المنتشرة على مستوى الجمهورية حال ظهور أعراض؛ للاطمئنان على أنفسهم وعلاجهم مبكرًا حال ثبوت إصابتهم بالملاريا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة: "حال عدم ظهور أعراض ويريد الشخص الاطمئنان على نفسه، فيمكنه التوجه إلى مستشفيات الحميات لإجراء التحليل.. دورنا تيسير تقديم الخدمة الطبية للمواطنين وتوفير العلاج المناسب وهو ما يتم متابعته بشكل دقيق ولا يوجد أي نقص لأي من أدوية علاج الملاريا".

وخلال مباريات المنتخب، سافر المئات من المشجعين في رحلات اليوم الواحد عبر طائرات خاصة لتشجيع المنتخب، لكن بعض الحالات اكتشفت مؤخرا إصابتها بمرض الملاريا.

أعراض الملاريا

وبحسب موقع "مايو كلينك"، تشمل مؤشرات وأعراض الملاريا:

- الحُمّى

- القشعريرة

- الصداع والسعال

- الغثيان والقيء

- الإسهال

- آلام البطن والمفاصل والعضلات

- الإرهاق

- سرعة التنفس

- سرعة ضربات القلب

ومن المهم استشارة الطبيب إذا أُصبت بحمى أثناء الإقامة في منطقة يرتفع فيها خطر الإصابة بالملاريا أو بَعد السفر إليها، واللجوء إلى أحد مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية.