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الجيزة: تشميع مخزن يحتكر 100 طن دقيق بالطالبية- صور وفيديو

08:23 م الأربعاء 16 مارس 2022
  • عرض 9 صورة
    ضبط مخزن يحتكر 100 طن دقيق
  • عرض 9 صورة
    تشميع مخزن يحتكر 100 طن دقيق
  • عرض 9 صورة
    ضبط مخزن يحتكر 100 طن دقيق
  • عرض 9 صورة
    ضبط مخزن يحتكر 100 طن دقيق
  • عرض 9 صورة
    ضبط مخزن يحتكر 100 طن دقيق
  • عرض 9 صورة
    ضبط مخزن يحتكر 100 طن دقيق
  • عرض 9 صورة
    ضبط مخزن يحتكر 100 طن دقيق
  • عرض 9 صورة
    ضبط مخزن يحتكر 100 طن دقيق
  • عرض 9 صورة
    ضبط مخزن يحتكر 100 طن دقيق
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن غلق وتشميع مخزن يضم نحو 100 طن دقيق بقصد احتكارها بالطالبية، والتحفظ على المضبوطات و٤ سيارات تستخدم في نقلهم.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضبط المخالفين والمحتكرين للسلع بقصد تخزينها وبيعها بأزيد من سعرها الحقيقي.

ونجح حي الطالبية ومديرية التموين، في ضبط مخزن يدار بدون ترخيص بحي الطالبية بحوزته 100 طن دقيق أبيض فاخر نوعه (استخراج ٧٢%) معبأ داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات بقصد احتكارها وبيعها بأزيد من سعرها، وذلك خلال حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين.

وأكدت المحافظة، أنه تم غلق وتشميع المخزن والتحفظ على المضبوطات وتسليمها للجهات المعنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل التموين إلى جانب التحفظ على عدد ٤ سيارات تستخدم في نقل الدقيق بمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

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