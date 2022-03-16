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القوات المسلحة: توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بالمنافذ الثابتة والمتحركة - فيديو

08:26 م الأربعاء 16 مارس 2022
القوات المسلحة: توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بالمنافذ الثابتة والمتحركة - فيديو

أرشيفية

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كتب- محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة بتوفير السلع الغذائية الأساسية من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

كما قامت هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز مليون حصه غذائية لطرحها بنسبة خصم تصل إلى 60%، بمحافظات نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة الإحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم.

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