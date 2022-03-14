1223 عربة مخطط تجديدها.. وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضي ببني سويف لإجراء العمرات -صور

كتب- مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، اليوم الإثنين، ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة لكل عربات الركاب.

وتجول الوزير في أقسام الورشة المختلفة، وتابع الانتهاء من تطوير دفعة جديدة من عربات الركاب؛ لضمها إلى أسطول قطارات التشغيل اليومي للسكك الحديدية، والذي أصبح كل عرباته التي يتم تشغيلها على خطوط الهيئة إما جديدة وإما مجددة؛ حيث قامت هيئة السكك الحديدية بالتخطيط لتجديد 1223 عربة تم تجديد 1069 عربة منها حتى الآن، وسيتوالى تجديد باقي العربات المتبقية وإدخالها الخدمة تباعاً، بالإضافة إلى تنفيذ الصيانة الدورية لها.

واستعرض الوزير دور الشركات المصرية في توفير الخامات والمستلزمات وقطع الغيار اللازمة لتجديد هذه العربات؛ حيث يتم توفير كل هذه المستلزمات من السوق المحلية في إطار خطة وزارة النقل بالاعتماد على المكون المحلي أولاً في كل المشروعات للمساهمة في تقليل العملة الصعبة المنفقة عليها، بالإضافة إلى أن دعم واستخدام المنتج المحلي يساعد في توفير فرص عمل للشباب وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ووجه وزير النقل بعدم خروج أية عربة من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية لها، وأن تتم أعمال العمرات الخاصة بالعربات (البسيطة والمتوسطة والرئيسية) بأعلى مستوى من الجودة.

وأكد وزير النقل، في لقائه العاملين والفنيين والمهندسين بالورشة، الأهمية الكبيرة لورشة كوم أبو راضي؛ باعتبارها عصب التأمين الفني للعربات، وهو ما يتطلب ضرورة الانضباط التام في العمل والالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف، وأن تتم الاستفادة المثلى من المواد والخامات الموجودة بالورشة وقيام قيادات الورشة بخلق بيئة عمل مناسبة للعمال لزيادة الإنتاجية.

وشدد الوزير على ضرورة أن يبذل الجميع الجهود وفقاً للوصف الوظيفي المحدد لكل عامل، وأن يعمل الجميع على النهوض بالورشة وإنتاجيتها، كما أشار الوزير إلى ضرورة الاستفادة من كل العاملين ذوي الخبرات في قطاع السكة الحديد بالتزامن مع تثقيف وتدريب العنصر البشري الحالي، وأن يتم تكثيف توريد المهمات لزيادة إنتاجية هذه الورشة والورش الأخرى.

وأكد الوزير أهمية توسعة المساحة الكلية للورشة والتطوير المستمر للمعدات ودعمها بمعدات حديثة لمواكبة الطلب المتزايد على تطوير العربات ضمن الخطة الشاملة، لتطوير كل ورش السكك الحديدية، التي تشمل تطوير البنية التحتية والمعدات وبناء هناجر جديدة للتوسعة وفتح ورش جديدة وتدريب العاملين بها على أحدث نظم وتكنولوجيا صيانة وتطوير وعمل العمرات لأسطول الوحدات المتحركة، وكذلك على سرعة تحويل ورش كوم أبو راضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية ضمن خطة الوزارة لإشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية للمساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة؛ بما يعود على رفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك المساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكة الحديد وتعظيم موارده، كما أن هذه المنظومة الجديدة ستنعكس إيجابياً على العاملين بالسكة الحديد في كل النواحي الفنية والصحية والاجتماعية؛ بما يخلق بيئة عمل ملائمة تزيد من الإنتاجية ومستوى الخدمة المقدمة.

وأضاف وزير النقل إن هناك أنشطة عديدة أخرى مطروحة للاستثمار في مجال السكك الحديدية، وندعو المستثمرين كافة، إلى الاستثمار بها مثل: إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع- إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية- إنشاء شركة للخدمات المتكاملة- إنشاء شركة للنقل المتميز (قطارات تالجو- العربات المكيفة الروسي)، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع، إنشاء شركة جديدة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين، مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية، إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية.

يُذكر أن ورش عربات الركاب بكوم أبو راضي من أكبر الورش المتخصصة في عمرة وتطوير عربات الركاب للسكك الحديدية في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وتم إنشاؤها على مساحة 75 فدانًا عام 1983.