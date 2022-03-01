مصطفي الفقي يستقبل سفير الفلبين بمكتبة الأسكندرية

كتب- مصراوي:

استقبل الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، سفير جمهورية الفلبين لدى مصر عز الدين تاجو، والوفد المرافق له. بحسب بيان صحفي.

وأكد "الفقي" على العلاقات بين مصر والفلبين، مؤكدا أنه تم الاحتفال بمرور ٧٥ عاما على العلاقات الثقافية بين البلدين.

وأوضح "الفقي" أن السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتسم بالحرص الكبير على تقوية وتدعيم العلاقات مع قارتي آسيا وإفريقيا.

وأكد السفير "تاجو" حرصه على زيارة مكتبة الإسكندرية وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين مكتبة الاسكندرية والمكتبة الوطنية بالفلبين.

وفي ختام الزيارة أعرب "الفقي" عن سعادته لحرص السفير على تدعيم العلاقات في مجال الثقافة، مؤكدًا حرص مكتبة الإسكندرية على إقامة مشروعات تعاون ثقافية بين الجانبين.

وأهدى "الفقي" السفير "عز الدين تاجو" درع المكتبة وكتاب ذاكرة الإسكندرية.