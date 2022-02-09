ظهرت الآن.. رقمان للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة
كتب- محمد نصار:
اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٧٣.٢ %.
وقد ظهرت النتيجة الآن ويمكن الحصول عليها من خلال الاتصال على الأرقام التالية:
- التليفون الأرضي (09000100).
- رقم المحمول (5757).
وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٨٦٠٦١ طالبا وطالبة حضر منهم ١٨٢٠٦٦ طالبا وطالبة ونجح ١٣٣٣٠١.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٧.٢ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٧٤ % ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٦% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٧.٢ % .
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