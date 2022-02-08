تجاوزت الصعب.. هاني الناظر يكشف تطورات حالته الصحية

09:16 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
تجاوزت الصعب.. هاني الناظر يكشف تطورات حالته الصحية

الدكتور هاني الناظر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة - مصراوي:

أعلن الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، الثلاثاء، مغادرته المستشفى بعد "تجاوز المرحلة الصعبة" لمرضه.

وقال الناظر عبر حسابه على فيسبوك، اليوم: "الحمد لله وبفضله غادرت المستشفى اليوم بعد أن تجاوزت المرحلة الصعبة وعدت للمنزل لاستكمال باقي البرنامج العلاجي المتبقي والتأهيلي بإذن الله".

وأضاف: "الحقيقة أن المرض ابتلاء شديد ولكن مع الابتلاء هناك أشياء رائعة فهناك رحمة ربنا وعفوه وهناك دعوات حضراتكم الطيبة التي أحاطتني في أصعب اللحظات والآلام".

وتابع: "هذه الدعوات أثبتت أن حب الناس الحقيقي النابع من القلب شئ لا يباع ولا يشتري ولكنه نعمة وفضل من عند الله.. أخيرا أوصيكم بعدم التهاون أبدا بهذا المرض وأرجوكم التزموا بالكمامة وبالتباعد بشدة والتطهير لليدين دائما وعدم تناول أطعمة مشتركة مع أخرين وتذكروا التهوية الجيدة وربنا يحفظكم جميعا من كل شر وسوء".

واستكمل الناظر: "باذن الله ربنا يقدرني في أقرب وقت وأبدأ استقبل اسئلة ومشاكل حضراتكم الطبية كالعادة وأجاوب عليها بكل الحب والسرور".

وفي مطلع الشهر الجاري، نُقل الدكتور هاني الناظر إلى المستشفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته.

هاني الناظر ازمة صحية البرنامج العلاجي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بعد دفنه.. عائلة ريان ومنقذوه يروون لمصراوي كواليس انتشاله من البئر​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا