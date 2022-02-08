تجاوزت الصعب.. هاني الناظر يكشف تطورات حالته الصحية

القاهرة - مصراوي:

أعلن الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، الثلاثاء، مغادرته المستشفى بعد "تجاوز المرحلة الصعبة" لمرضه.

وقال الناظر عبر حسابه على فيسبوك، اليوم: "الحمد لله وبفضله غادرت المستشفى اليوم بعد أن تجاوزت المرحلة الصعبة وعدت للمنزل لاستكمال باقي البرنامج العلاجي المتبقي والتأهيلي بإذن الله".

وأضاف: "الحقيقة أن المرض ابتلاء شديد ولكن مع الابتلاء هناك أشياء رائعة فهناك رحمة ربنا وعفوه وهناك دعوات حضراتكم الطيبة التي أحاطتني في أصعب اللحظات والآلام".

وتابع: "هذه الدعوات أثبتت أن حب الناس الحقيقي النابع من القلب شئ لا يباع ولا يشتري ولكنه نعمة وفضل من عند الله.. أخيرا أوصيكم بعدم التهاون أبدا بهذا المرض وأرجوكم التزموا بالكمامة وبالتباعد بشدة والتطهير لليدين دائما وعدم تناول أطعمة مشتركة مع أخرين وتذكروا التهوية الجيدة وربنا يحفظكم جميعا من كل شر وسوء".

واستكمل الناظر: "باذن الله ربنا يقدرني في أقرب وقت وأبدأ استقبل اسئلة ومشاكل حضراتكم الطبية كالعادة وأجاوب عليها بكل الحب والسرور".

وفي مطلع الشهر الجاري، نُقل الدكتور هاني الناظر إلى المستشفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته.