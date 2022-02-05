"زواج تحت الرقابة والتشريع".. وكيل النواب وزعيم الأغلبية في حفل زفاف ابنة أسامة الأشموني

10:48 م السبت 05 فبراير 2022
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(مصراوي):

حضر وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين وزعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب أشرف رشاد حفل زفاف النائب أسامة الأشموني عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم بأحد الفنادق الكبرى.

وحرص الأشموني على أن يكون النائب أشرف رشاد الشاهد الأول على عقد زواج كريمته والذي كتبه الشيخ جابر طايع نائب وزير الأوقاف السابق.

وحضر حفل الزفاف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكيلًا عن العروس، فيما حرص رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني ووكيل اللجنة النائب محمد الحسيني والعديد من النواب على التقاط الصور التذكارية مع العروس.

وحضر الحفل العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الجيزة والمحافظات الأخرى وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

حفل زفاف مجلس النواب ابنة أسامة الأشموني

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