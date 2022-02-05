رئيس سياحة النواب: مباحثات الرئيس السيسي في بكين مهمة للغاية

10:49 م السبت 05 فبراير 2022
رئيس سياحة النواب: مباحثات الرئيس السيسي في بكين مهمة للغاية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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(مصراوي):

أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجمهورية الصين بدعوة من الرئيس الصينى شى جين بينج للحضور والمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 مهمة للغاية، مؤكدة أهمية اللقاءات والمباحثات التي عقدها الرئيس السيسي على هامش الزيارة مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسئولين في بكين والتي تعزز العلاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما أن هذه الزيارة تجسيد لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وإدراك صيني لأهمية مصر على الصعيدين العالمي والإقليمي ودورها المحوري المهم وأهميتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ودورها العربي والأفريقي وما تشهده من نمو وتطور غير مسبوق.

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