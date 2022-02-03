طقس موجة التقلبات.. الأرصاد: رمال مثارة وأمطار رعدية اليوم

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود رمال مثارة نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد نتيجة سيطرة منخفض جوي على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة 1004 مللي بار.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه على إثر هذا المنخفض الجوي تنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.



كما تتكاثر السحب على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد؛ وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد آخر اليوم.​

وأوضحت الأرصاد الجوية زيادة فرص سقوط الأمطار على القاهرة ومدن القناة صباح الجمعة.



كما تكون درجات الحرارة معتدلة نهارا على القاهرة ويكون الانخفاض ملموسا مع دخول المساء.​