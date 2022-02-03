لمرضى كورونا في العزل المنزلي.. ابتعدوا عن تناول هذه الأطعمة

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كتب- أحمد جمعة:

حددت وزاة الصحة والسكان مجموعة من الأطعمة الضارة التي يجب الابتعاد عن تناولها خلال فترة العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي، اليوم الخميس، إن هناك عدة عادات غذائية يجب تجنبها خلال فترة العزل المنزلي.

وعددت الوزارة هذه العادات على النحو التالي:

- استهلاك الملح والأطعمة الغنية بالصوديوم مثل صلصة الصويا والمخللات والأجبان عالية الملح لأنها تؤدي إلى مشكلات صحية عديدة.

- السكريات والحلويات والعصائر المعلبة والمشروبات الغازية ويمكن استبدالها وتناول الفواكه الطازجة.

- الوجبات السريعة والمقلية لأنها تحتوي على دهون مضرة بالصحة.

- الأطعمة المصنعة لأنها تحتوي على إضافات مثل السكر والملح ومواد حافظة تضر بمناعة جسمك.

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