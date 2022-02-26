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سد النهضة.. وزير الري: لن نفرط في متر مكعب واحد من حصة مصر المائية

02:59 م السبت 26 فبراير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:
تصوير- إسلام فاروق:

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على أن مصر لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها في المياه، قائلا: "مش هنسيب أي حاجة للصدفة".

جاء ذلك خلال جلسة حوارية ينظمها المجلس الأعلى للإعلام، اليوم السبت، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول آخر تطورات قضية المياه، وذلك بمقر وزارة الري.

وشدد وزير الري على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم مع الدولة الإثيوبية لحل أزمة ملء السد، لافتاً إلى أن علاقة مصر مع السودان طيبة وهناك تنسيق على أعلى مستوى.

ودعا وزير الري إلى ضرورة الابتعاد عن سيناريوهات التهديد الجارية حتى لا يفهمها الجانب الإثيوبي بشكل خاطئ، قائلا: "يجب الابتعاد عن هذه السيناريوهات في معالجة القضية الجارية، ويجب علينا أن نطمئن الناس أن هناك أكثر من عامين للحوار في المستقبل".

قضية المياه وزير الري محمد عبد العاطي سد النهضة اثيوبيا السودان مصر مياه النيل

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