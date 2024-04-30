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BBC

الرئيس السيسي وأمير قطر يبحثان جهود "هدنة غزة"

09:46 م الثلاثاء 30 أبريل 2024

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر

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كتب- محمد سامي:
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

تناول الاتصال مستجدات الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالكميات الكافية والملائمة.

أكد الجانبان حرصهما على استمرار العمل المشترك والتواصل مع مختلف الأطراف لوقف الحرب، وحماية المنطقة من تبعات اتساع دائرة الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار في الإقليم.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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