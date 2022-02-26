القوات المسلحة توزع أغذية وبطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بشمال سيناء

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كتب- محمد سامي:

وزعت القوات المسلحة، اليوم السبت، 3000 بطانية ولحاف و4000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، وتم زراعة (50) ألف شتلة زيتون بقرى ومدن محافظة شمال سيناء .

يأتي ذلك في إطار جهود القوات المسلحة المستمرة لدعم ومعاونة أبناء شمال سيناء وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لهم.

ونسقت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب مع محافظ شمال سيناء لتحديد المناطق الأكثر احتياجًا وضمان التوزيع على أكبر عدد من المستحقين بنطاق المحافظة.

وزرع اللواء أركان حرب خالد بيومي العربي، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، واللواء أركان حرب محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، شتلات زيتون رمزية لأرواح شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لتظل راية الوطن عالية خفاقة.

وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب على أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة بكل أنحاء سيناء في مختلف المجالات وتقديم الدعم المستمر لأبناء سيناء الشرفاء.

وعبّر المواطنون عن فرحتهم بجهود التنمية والتعمير المتواصلة في شبه جزيرة سيناء وشعورهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بمدن شمال سيناء، مؤكدين على العلاقة الوثيقة التي تربطهم بالقوات المسلحة والتواصل المستمر معهم للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وتلبيتها.



حضر الفعاليات ممثلو الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء ورئيس مجلس إدارة أمناء مؤسسة من أجل مصر للتنمية الشاملة، والفنان خالد الصاوي .