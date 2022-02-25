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وزير الإسكان يتفقد مقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة

06:40 م الجمعة 25 فبراير 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال الانتقال التدريجي للعاملين خلال هذه الفترة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك برفقة مسئولي الوزارة.

وتجول وزير الإسكان، بمكاتب مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة توزيع المكاتب على الإدارات المختلفة، وكذا تأثيث المكاتب، حيث استمع إلى شرح من مسئولى الوزارة، عما تم تم إنجازه حتى الآن من توزيع وتأثيث المكاتب.

وأكد الوزير، أن الانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة، ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة، وإنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

العاصمة الإدارية وزير الإسكان عاصم الجزار وزارة الإسكان

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