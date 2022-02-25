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إصدار قانون الحج.. حصاد الوزراء في أسبوع (إنفوجرافيك)

07:20 م الجمعة 25 فبراير 2022
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كتب- أحمد مسعد:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافيك سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 19 حتى 25 فبراير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به رئيس الوزراء من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، حيث نص مشروع القانون في جزء منه على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، على أن تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج قبل سفره، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

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