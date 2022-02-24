بعد إعلان الحرب.. كم يبلغ عدد السياح الأوكرانيين في مصر؟

كتب- يوسف عفيفي:

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، عن عدد السياح الأوكرانيين الموجودين في فنادق مصر الآن، خصوصا فنادق البحر الأحرم وجنوب سيناء.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في شرقي أوكرانيا.

وقال عاقل في تصريح لمصراوي، إن عدد السياح الأوكرانيين الموجودين في مصر الآن يبلغ حوالي 26 ألف سائح أوكراني تقريبا، معربا عن تمنياته بعدم استمرار فتيل الأزمة بين الجانبين حتى لا يتأثر الجميع.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية، وجهت رسالة عاجلة إلى مديري عموم الفنادق بمدينة شرم الشيخ بشأن السياح الأوكرانيين، نصت على التالي: "برجاء حسن استقبال السائحين الأوكرانيين العائدين من المطار اليوم وتقديم كافة المساعدات والدعم اللازم لهم وعدم مغادرة أي سائح من الفنادق والتعامل بحرص شديد بين السائحين الروس والسائحين الأوكرانيين".

وتابعت الرسالة: "سيتم موافاتكم بأية تعليمات جديدة قد تصدر من وزارة السياحة والآثار بهذا الشأن.. وبرجاء اعتبار هذا الأمر عاجل و بالغ الأهمية".

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