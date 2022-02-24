أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

بعد إعلان الحرب.. كم يبلغ عدد السياح الأوكرانيين في مصر؟

07:58 م الخميس 24 فبراير 2022
بعد إعلان الحرب.. كم يبلغ عدد السياح الأوكرانيين في مصر؟

السياحة في الأقصر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- يوسف عفيفي:

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، عن عدد السياح الأوكرانيين الموجودين في فنادق مصر الآن، خصوصا فنادق البحر الأحرم وجنوب سيناء.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في شرقي أوكرانيا.

وقال عاقل في تصريح لمصراوي، إن عدد السياح الأوكرانيين الموجودين في مصر الآن يبلغ حوالي 26 ألف سائح أوكراني تقريبا، معربا عن تمنياته بعدم استمرار فتيل الأزمة بين الجانبين حتى لا يتأثر الجميع.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية، وجهت رسالة عاجلة إلى مديري عموم الفنادق بمدينة شرم الشيخ بشأن السياح الأوكرانيين، نصت على التالي: "برجاء حسن استقبال السائحين الأوكرانيين العائدين من المطار اليوم وتقديم كافة المساعدات والدعم اللازم لهم وعدم مغادرة أي سائح من الفنادق والتعامل بحرص شديد بين السائحين الروس والسائحين الأوكرانيين".

وتابعت الرسالة: "سيتم موافاتكم بأية تعليمات جديدة قد تصدر من وزارة السياحة والآثار بهذا الشأن.. وبرجاء اعتبار هذا الأمر عاجل و بالغ الأهمية".

اقرأ أيضًا:

أمر بالغ الأهمية.. رسالة عاجلة لفنادق شرم الشيخ بشأن السياح الأوكران والروس

تحذير واطمئنان.. رسالة مشددة لفنادق مصر والسياح الأوكران والروس

السياح الأوكرانيين مصر السياحة المصرية غزو أوكرانيا أوكرانيا علاء عاقل

الخبر التالى:

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة "زينب" إلى مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |حرب روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا